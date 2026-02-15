Secciones
Estos son los convocados de San Martín de Tucumán para el debut ante Patronato en La Ciudadela

Yllana definió la lista para el estreno en la Primera Nacional 2026, que se jugará este domingo a las 19 en La Ciudadela.

PREPARATORIO. El Santo juega hoy su último amistoso previo a su debut oficial en la Primera Nacional.
Hace 1 Hs

San Martín de Tucumán ya tiene definida la lista de futbolistas convocados para el estreno en la Primera Nacional 2026. El equipo dirigido por Andrés Yllana recibirá hoy a Patronato desde las 19, en el estadio La Ciudadela, por la primera fecha del campeonato. 

Entre los citados aparecen nombres de experiencia dentro del plantel y también algunas de las apuestas ofensivas que ilusionan al público “santo” en el inicio de la temporada. En el arco estará Darío Sand, acompañado por una defensa que combina recorrido y variantes, con futbolistas como Nahuel Manganelli, Lucas Diarte, Víctor Salazar, Tiago Peñalba, Ezequiel Parnisari, Guillermo Rodríguez, Nicolás Ferreyra, Santiago Briñone, Laureano Rodríguez y Kevin López.

En la mitad de la cancha y el frente de ataque, Yllana convocó a Matías García, Nicolás Castro, Alan Cisnero, Jorge Juárez, Lautaro Ovando, Benjamín Borasi, Luciano Ferreyra, Facundo Pons, Diego Diellos y Gonzalo Rodríguez, un grupo que reúne dinámica, juego y poder de gol para afrontar el primer desafío del torneo. 

El encuentro no solo marcará el comienzo del camino deportivo del conjunto tucumano en busca del ascenso, sino también el regreso de la competencia oficial a La Ciudadela, un escenario que suele transformarse en un factor clave cuando el equipo necesita impulso desde las tribunas.

Con la lista confirmada y la expectativa en alza, San Martín se prepara para dar el primer paso de una temporada que despierta ilusión en los hinchas y que tendrá, desde el inicio, un partido exigente frente a Patronato. 

