Arranca el sueño de San Martín: hora y por donde ver el debut frente a Patronato

A partir de esta temporada, los partidos se transmitirán exclusivamente a través de la plataforma digital LPF Play. Según informó la AFA, durante las dos primeras jornadas el acceso será libre y sin necesidad de registro. Desde la tercera fecha, en tanto, los usuarios deberán registrarse —aunque de manera gratuita— para ingresar a los contenidos. En una etapa posterior, el servicio pasará a requerir una suscripción mensual para poder ver los encuentros en vivo.