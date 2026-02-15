Secciones
Arranca el sueño de San Martín: hora y por donde ver el debut frente a Patronato

El partido podrá verse por streaming en LPF Play, que será el nuevo sistema de transmisión del ascenso argentino.

EN CASA. El “Santo” arranca el sueño de la temporada 2026. EN CASA. El “Santo” arranca el sueño de la temporada 2026. Prensa CASM
Hace 1 Hs

San Martín de Tucumán comenzará su camino en la Primera Nacional 2026 hoy, cuando reciba a Patronato desde las 19 en el estadio La Ciudadela, por la primera fecha del campeonato. El encuentro marcará no solo el inicio de la ilusión del “Santo”, sino también el estreno de un nuevo sistema de televisación para el fútbol de ascenso.

A partir de esta temporada, los partidos se transmitirán exclusivamente a través de la plataforma digital LPF Play. Según informó la AFA, durante las dos primeras jornadas el acceso será libre y sin necesidad de registro. Desde la tercera fecha, en tanto, los usuarios deberán registrarse —aunque de manera gratuita— para ingresar a los contenidos. En una etapa posterior, el servicio pasará a requerir una suscripción mensual para poder ver los encuentros en vivo.

La nueva plataforma reunirá toda la actividad del ascenso argentino: además de la Primera Nacional, incluirá la B Metropolitana, el fútbol femenino y la categoría Proyección. Los partidos podrán seguirse desde la web oficial, en teléfonos celulares mediante la descarga de la aplicación en Play Store o Apple Store, y también en televisores Smart TV o dispositivos compatibles.

El sistema contará con transmisiones de entre tres y cuatro cámaras por encuentro, con relato y comentarios en vivo, repeticiones de las jugadas destacadas, resúmenes y contenidos previos y posteriores a cada partido. Además, dentro del menú interactivo habrá una sección específica de “En vivo” para seleccionar rápidamente el evento deseado.

De esta manera, el debut de San Martín no solo abrirá una nueva temporada deportiva, sino también una etapa distinta en la forma de seguir al ascenso argentino, ahora completamente volcado al streaming.

