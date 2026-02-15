Secciones
Salud pidió a la población extremar las medidas de prevención contra el dengue

Tras las precipitaciones recientes, las autoridades sanitarias insisten en mantener medidas de cuidado para evitar la proliferación del mosquito vector.

Hace 3 Hs

Aunque no se registran casos de dengue en la provincia, desde el Ministerio de Salud Pública alertaron a la población sobre el aumento de la población de mosquitos tras las últimas lluvias y reforzaron el pedido a la comunidad para sostener las medidas de prevención en los hogares.

El director de Salud Ambiental, ingeniero Leandro Medina Barrionuevo manifestó su preocupación por el crecimiento de la población de mosquitos en las últimas semanas, entre ellos el Aedes aegypti, vector transmisor de dengue, zika y chikungunya. 

En este contexto, el ingeniero explicó que las abundantes precipitaciones registradas podrían haber favorecido la activación de recipientes que acumulan agua y funcionan como potenciales criaderos del insecto. 

Desde el área de Salud Ambiental se continúan realizando operativos en distintos puntos de la provincia, pero remarcaron que la prevención domiciliaria es fundamental. “Pedimos a la población que colabore desde sus casas, destinando al menos cinco o diez minutos por semana para revisar y eliminar cualquier recipiente que pueda acumular agua, incluso una simple tapita”, sostuvo el funcionario.

