Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: la SAT
Hace 4 Hs

En su matutino se anunció un incremento del 12% en el precio del servicio que brinda la SAT, aduciendo el Sr. Caponio que dicha medida obedece a un atraso tarifario. Es una medida totalmente absurda y que asombra. Se trata de una pésima prestación; el agua que se supone potable nos llega cargada de sedimentos y con escasa presión, debiendo instalar sistemas internos que demandan ingentes gastos en materiales y energía eléctrica para disponer del fluido en forma normal. Con respecto al servicio de cloacas, otro desastre, derrames cloacales por todas partes. Me pregunto: ¿quién analiza si el porcentaje referido es correcto? Estamos indefensos, sin protección ante arbitrarias decisiones, pensando que podría haber una elevada morosidad que se trata de compensar con los aportes de los incautos que cumplimos en tiempo y forma.

Julio Antonio Esper  

esper99@hotmail.com

Temas TucumánSan Miguel de TucumánSociedad Aguas del Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cartas de lectores: Un mundo maravilloso

Cartas de lectores: Un mundo maravilloso

Lo más popular
Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo
1

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto
2

Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto

Las heladas en Florida dejaron resultados calamitosos para los productores
3

Las heladas en Florida dejaron resultados calamitosos para los productores

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza
4

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

5

Cambios clave para el control de la Mosca de la Fruta

Día de las Legumbres, según la FAO
6

Día de las Legumbres, según la FAO

Más Noticias
Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Rosgan 2026: precios del ternero rompen su récord y superan los U$S4 el kilo

Rosgan 2026: precios del ternero rompen su récord y superan los U$S4 el kilo

Diciembre con precipitaciones abundantes y reversión en el patrón de lluvias

Diciembre con precipitaciones abundantes y reversión en el patrón de lluvias

Recuperación hídrica: análisis de las precipitaciones entre septiembre de 2025 y enero de 2026

Recuperación hídrica: análisis de las precipitaciones entre septiembre de 2025 y enero de 2026

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

Día de las Legumbres, según la FAO

Día de las Legumbres, según la FAO

Fecha pautada para la Jornada Nacional del Agro

Fecha pautada para la Jornada Nacional del Agro

Comentarios