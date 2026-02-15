Cartas de lectores: la SAT

En su matutino se anunció un incremento del 12% en el precio del servicio que brinda la SAT, aduciendo el Sr. Caponio que dicha medida obedece a un atraso tarifario. Es una medida totalmente absurda y que asombra. Se trata de una pésima prestación; el agua que se supone potable nos llega cargada de sedimentos y con escasa presión, debiendo instalar sistemas internos que demandan ingentes gastos en materiales y energía eléctrica para disponer del fluido en forma normal. Con respecto al servicio de cloacas, otro desastre, derrames cloacales por todas partes. Me pregunto: ¿quién analiza si el porcentaje referido es correcto? Estamos indefensos, sin protección ante arbitrarias decisiones, pensando que podría haber una elevada morosidad que se trata de compensar con los aportes de los incautos que cumplimos en tiempo y forma.
Julio Antonio Esper