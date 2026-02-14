Walter Arrieta, DT de Tucumán Central: “El que menos errores cometa se llevará el ascenso”

“Tenemos mucha ansiedad y mucho compromiso. Ya queremos que sea el partido. Sabemos lo que nos jugamos y estamos entusiasmados”, expresó el DT. Para él, no se trata de un encuentro más. “Es algo importante e histórico. Hicimos mucho sacrificio para lograr esto y tenemos que valorarlo. Tenemos que representar de la mejor manera a la provincia”, dijo.