Walter Arrieta, DT de Tucumán Central: “El que menos errores cometa se llevará el ascenso”

El DT del "Rojo" habló de la ansiedad, el compromiso y la necesidad de jugar con inteligencia la final que puede ser histórica para el club y para la provincia.

Walter Arrieta, DT de Tucumán Central, habló en la previa a la final frente a General Paz Juniors.
Benjamín Papaterra
Por Benjamín Papaterra Hace 21 Min

La cuenta regresiva ya empezó y en Tucumán Central nadie lo disimula. Walter Arrieta, entrenador del “Rojo” de Villa Alem, admite que el grupo vive horas de mucha intensidad emocional antes de la final por el ascenso.

“Tenemos mucha ansiedad y mucho compromiso. Ya queremos que sea el partido. Sabemos lo que nos jugamos y estamos entusiasmados”, expresó el DT. Para él, no se trata de un encuentro más. “Es algo importante e histórico. Hicimos mucho sacrificio para lograr esto y tenemos que valorarlo. Tenemos que representar de la mejor manera a la provincia”, dijo.

Arrieta sabe que el desafío no es sólo futbolístico, sino también mental. “Tenemos que arengarlos, pero que no se confundan. Tienen que entrar a la cancha y ser inteligentes. En la primera pueden ir con una patada y dejarnos con uno menos”, advirtió. El mensaje fue claro durante la semana: intensidad sí, pero con control.

“No tenemos que tener errores. El que menos los cometa, se llevará el ascenso. Queremos ser ese equipo”, remarcó, consciente de que en finales cerradas los detalles definen destinos.

En lo personal, Arrieta no hizo promesas, aunque mantiene su ritual. “Siempre salgo con la Virgen del Valle. Si se da el ascenso, haremos alguna visita”, confesó. Fe, cabeza fría y compromiso: esa es la fórmula con la que Tucumán Central buscará escribir una página histórica.

