Tomar café, té o gaseosa marcan los rasgos de la personalidad

La investigación se hizo con la intención de entender qué sugiere lo que elegimos beber para activarnos. El consumo de café no se vinculó con rasgos de personalidad negativos o inestables, como podría pensarse. Incluso los números mostraron una relación muy modesta con la personalidad. El perfil del bebedor de café indica que suele usarla como una herramienta de trabajo o estudio para mejorar la atención y la energía, pero sin que esto denote una carencia en el control de sus impulsos o una personalidad desadaptativa. Los maduros y adaptativos que optan por el té, su perfil se correlacionó con ser positivos.