Alrededor de 700 hinchas de Tucumán Central viajarán a Catamarca para la final

La presidenta Soledad González expresó la emoción por el momento histórico y confirmó que entre 600 y 700 simpatizantes del “Rojo” acompañarán al equipo en el duelo decisivo por el ascenso al Federal A.

GRAN FIESTA. Catamarca recibirá alrededor de 700 hinchas de Tucumán Central. GRAN FIESTA. Catamarca recibirá alrededor de 700 hinchas de Tucumán Central. Prensa Tucumán Central.
Benjamín Papaterra
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs

Tucumán Central no estará solo en Catamarca. En la previa de la final por el ascenso al Federal A, el “Rojo” de Villa Alem se prepara para contar con un gran respaldo: entre 600 y 700 hinchas acompañarán al equipo en un partido que puede marcar un antes y un después en la historia del club.

La presidenta de la institución, Soledad González, destacó la magnitud del momento que atraviesa la entidad. “Es una emoción inmensa la que sentimos. Es un sueño llegar hasta aquí. Es un objetivo que teníamos en mente y estamos muy felices de estar acá”, expresó, visiblemente orgullosa por el presente deportivo.

La movilización hacia Catamarca fue organizada en los últimos días y superó las previsiones iniciales. “Esperamos entre 600 y 700 personas que vendrán a Catamarca a alentar al equipo”, confirmó González, subrayando el fuerte acompañamiento de la parcialidad roja en una instancia decisiva.

El dato no es menor. La campaña que llevó a Tucumán Central a esta final generó un vínculo aún más estrecho entre el plantel y su gente. La posibilidad de ascender al Federal A representa un salto deportivo e institucional que moviliza a todo Villa Alem.

Cabe recordar que en Catamarca no habrá venta de entradas para los simpatizantes tucumanos, por lo que quienes viajen deberán haber adquirido su ticket con anticipación.

Además, de cara a la final, se informó que habrá tres controles policiales, siendo el filtro principal el ubicado en el Puesto Caminero de La Viña, donde se exigirá DNI y entrada física en mano como requisitos indispensables para superar el control. También se implementará el operativo Tribuna Segura, por lo que todos los asistentes deberán presentar su documento para ingresar al estadio. Las puertas se abrirán el domingo a las 16 horas.

La caravana "roja" ya se organiza. Banderas, camisetas y bombos acompañarán el viaje con un mismo objetivo: empujar a Tucumán Central hacia una jornada que puede quedar grabada para siempre en su historia.

