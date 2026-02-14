Alrededor de 700 hinchas de Tucumán Central viajarán a Catamarca para la final

Además, de cara a la final, se informó que habrá tres controles policiales, siendo el filtro principal el ubicado en el Puesto Caminero de La Viña, donde se exigirá DNI y entrada física en mano como requisitos indispensables para superar el control. También se implementará el operativo Tribuna Segura, por lo que todos los asistentes deberán presentar su documento para ingresar al estadio. Las puertas se abrirán el domingo a las 16 horas.