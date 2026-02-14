Luciano Darderi amargó a Sebastían Báez y definirá el Argentina Open ante Cerúndolo
El ítalo-argentino silenció al Buenos Aires Lawn Tennis tras vencer a la segunda raqueta nacional en sets corridos y este domingo irá por la gloria ante Francisco Cerúndolo, quien superó a Etcheverry en la otra llave.
En una tarde de sol y muchísima tensión en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, Luciano Darderi se regaló el mejor festejo posible por sus 24 años. El nacido en Villa Gesell, que compite bajo bandera italiana, dio una muestra de carácter envidiable al superar a Sebastián Báez por 7-6(2) y 6-1.
El encuentro no fue sencillo para el naturalizado italiano, quien debió convivir con un clima hostil desde las tribunas del court Guillermo Vilas que incluyó abucheos constantes en cada uno de sus servicios. Lejos de amilanarse, Darderi respondió con un tenis agresivo y gestos desafiantes que terminaron de quebrar la resistencia de un Báez que no encontró respuestas tras ceder un tie-break muy ajustado en la primera manga.
En el segundo parcial, el dominio fue absoluto para el geselino, quien estiró su racha a 12 victorias consecutivas sobre polvo de ladrillo y confirmó que se siente sumamente cómodo en los momentos de mayor presión.
Tras el triunfo, el flamante finalista bromeó con cerrar la jornada con un asado antes de enfocarse en el duelo decisivo frente a Francisco Cerúndolo. El mayor de los hermanos llega a la definición tras despachar a Tomás Etcheverry en sets corridos y buscará que el trofeo se quede en casa, en lo que será una batalla táctica entre los dos máximos especialistas de la superficie en la actualidad.
Con este resultado, Darderi se asegura subir al puesto 21 del ranking mundial y podría meterse en el selecto top 20 si logra conquistar su quinto título profesional este domingo.