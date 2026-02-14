Luciano Darderi amargó a Sebastían Báez y definirá el Argentina Open ante Cerúndolo

Tras el triunfo, el flamante finalista bromeó con cerrar la jornada con un asado antes de enfocarse en el duelo decisivo frente a Francisco Cerúndolo. El mayor de los hermanos llega a la definición tras despachar a Tomás Etcheverry en sets corridos y buscará que el trofeo se quede en casa, en lo que será una batalla táctica entre los dos máximos especialistas de la superficie en la actualidad.