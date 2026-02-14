Secciones
DeportesTenis

Luciano Darderi amargó a Sebastían Báez y definirá el Argentina Open ante Cerúndolo

El ítalo-argentino silenció al Buenos Aires Lawn Tennis tras vencer a la segunda raqueta nacional en sets corridos y este domingo irá por la gloria ante Francisco Cerúndolo, quien superó a Etcheverry en la otra llave.

COMO EN AUSTRALIA. Luciano Darderi volvió a vencer a Sebastián Báez y definirá el ATP de Buenos Aires mañana. COMO EN AUSTRALIA. Luciano Darderi volvió a vencer a Sebastián Báez y definirá el ATP de Buenos Aires mañana.
Hace 1 Hs

En una tarde de sol y muchísima tensión en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, Luciano Darderi se regaló el mejor festejo posible por sus 24 años. El nacido en Villa Gesell, que compite bajo bandera italiana, dio una muestra de carácter envidiable al superar a Sebastián Báez por 7-6(2) y 6-1. 

El encuentro no fue sencillo para el naturalizado italiano, quien debió convivir con un clima hostil desde las tribunas del court Guillermo Vilas que incluyó abucheos constantes en cada uno de sus servicios. Lejos de amilanarse, Darderi respondió con un tenis agresivo y gestos desafiantes que terminaron de quebrar la resistencia de un Báez que no encontró respuestas tras ceder un tie-break muy ajustado en la primera manga. 

En el segundo parcial, el dominio fue absoluto para el geselino, quien estiró su racha a 12 victorias consecutivas sobre polvo de ladrillo y confirmó que se siente sumamente cómodo en los momentos de mayor presión. 

Tras el triunfo, el flamante finalista bromeó con cerrar la jornada con un asado antes de enfocarse en el duelo decisivo frente a Francisco Cerúndolo. El mayor de los hermanos llega a la definición tras despachar a Tomás Etcheverry en sets corridos y buscará que el trofeo se quede en casa, en lo que será una batalla táctica entre los dos máximos especialistas de la superficie en la actualidad. 

Con este resultado, Darderi se asegura subir al puesto 21 del ranking mundial y podría meterse en el selecto top 20 si logra conquistar su quinto título profesional este domingo.

Temas Buenos AiresGuillermo VilasVilla Gesell Asociación Argentina de TenisArgentinaArgentina OpenFrancisco CerúndoloSebastián Báez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle
1

El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle

Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo
2

Promesas sin cumplir: propuesta para la recuperación de El Bajo

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón
3

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón

Quique Felman, bajo investigación en Estados Unidos: cómo empezó la causa y en qué instancia está
4

"Quique" Felman, bajo investigación en Estados Unidos: cómo empezó la causa y en qué instancia está

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo
5

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Javier Milei podría visitar Tucumán en marzo con el “Tour de la gratitud”
6

Javier Milei podría visitar Tucumán en marzo con el “Tour de la gratitud”

Más Noticias
El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle

El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Tucumán Central, el latido de Villa Alem y los hinchas que convierten la espera en una fiesta

Tucumán Central, el latido de Villa Alem y los hinchas que convierten la espera en una fiesta

Las variantes tácticas que analiza Colace para quebrar la racha de Atlético Tucumán

Las variantes tácticas que analiza Colace para quebrar la racha de Atlético Tucumán

Atlético Tucumán: precios y horarios para la venta de entradas frente a Estudiantes (RC)

Atlético Tucumán: precios y horarios para la venta de entradas frente a Estudiantes (RC)

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón

Diversión para todos: un inflable gigante, el atractivo en la avenida Perón

Parkinson: cuál es el síntoma oculto y silencioso que puede anticipar la enfermedad

Parkinson: cuál es el síntoma oculto y silencioso que puede anticipar la enfermedad

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Comentarios