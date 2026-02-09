“Soy el número 1 del tenis argentino”: Francisco Cerúndolo respondió a las críticas por su ausencia en la Copa Davis

Cerúndolo eligió dar la cara en la previa del Argentina Open. Lo hizo sin esquivar el tema y con un mensaje que apuntó tanto a explicar su decisión como a asumir el impacto que genera cada movimiento suyo. “Hablamos con Javi (Frana) y fue una decisión tomada con mi equipo. Duele, no es algo que quiera ni que me guste, pero había que priorizar otras cosas”, explicó el tenista de 27 años, que venía de una gira exigente y debía preparar la temporada sudamericana.