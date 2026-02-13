Secciones
Argentina Open: Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli avanzaron a cuartos y "Juanma" Cerúndolo quedó eliminado

El torneo porteño tuvo este jueves una agenda completa en el court central, definió varios cruces rumbo al fin de semana y confirmó quiénes siguen en carrera.

CLASIFICADO. Camilo Ugo Carabelli superó a Mariano Navone en sets corridos y avanzó a los cuartos de final del certamen.
Hace 1 Hs

La actividad del jueves en el Argentina Open dejó definido el cuadro de cuartos de final con fuerte participación local en la Cancha Guillermo Vilas. Hubo triunfos argentinos y también despedidas en una jornada que concentró toda la programación en el court central.

Sebastián Báez avanzó tras imponerse al peruano Ignacio Buse por 6-4 y 6-3. Con ese resultado, el argentino se metió entre los ocho mejores y enfrentará en la próxima instancia a Camilo Ugo Carabelli.

Ugo Carabelli consiguió su lugar luego de superar a Mariano Navone por 6-2 y 7-5 en el último turno del día. El cruce entre ambos asegurará un representante nacional en las semifinales, que se jugarán el sábado.

Antes, el italiano Luciano Darderi había abierto la jornada con un triunfo claro frente al chileno Tomás Barrios Vera por 6-1 y 6-3. En cuartos de final se medirá con el español Pedro Martínez.

Martínez fue, a su vez, el rival que dejó en el camino a Juan Manuel Cerúndolo. El argentino cayó en sets corridos y quedó eliminado del torneo.

De esta manera, Báez y Ugo Carabelli continúan en competencia, mientras que Cerúndolo y Navone se despidieron en los octavos de final.

En el cuadro de dobles, se produjo la baja de la pareja integrada por Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña. En su lugar ingresaron los peruanos Gonzalo Bueno y Conner Huertas del Pino, quienes perdieron ante los australianos Fynn Reynolds y James Watt en dos sets.

"Fran" Cerúndolo volverá a jugar en la jornada de hoy por los cuartos de final. Su oponente será el checo Vit Kopriva, actual número 95 del ranking ATP. El argentino figura en el puesto 19 y es uno de los principales aspirantes del certamen.

Temas Buenos AiresJuan Manuel CerúndoloArgentina OpenSebastián BáezAsociación de Tenistas Profesionales ATP
