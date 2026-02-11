La actividad de miércoles en el Argentina Open: debuta Francisco Cerúndolo y Burruchaga y Etcheverry animan el duelo argentino de la jornada

La agenda del court central también incluye el partido entre Matteo Berrettini y el checo Vit Kopriva, donde el italiano viene de eliminar a Federico Coria y buscará meterse en cuartos. Más tarde, el brasileño Joao Fonseca enfrentará al chileno Alejandro Tabilo, que dejó afuera al campeón defensor Facundo Díaz Acosta. En el último turno, Francisco Cerúndolo, principal carta argentina en el certamen, debutará frente al boliviano Hugo Dellien.