La actividad de miércoles en el Argentina Open: debuta Francisco Cerúndolo y Burruchaga y Etcheverry animan el duelo argentino de la jornada
El torneo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club avanza hacia una instancia decisiva, con cuatro partidos de octavos en el estadio Guillermo Vilas y el cierre de la primera ronda en el Estadio 2.
El Argentina Open 2026 tendrá este miércoles 11 de febrero un día cargado de acción en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, con fuerte presencia argentina y varios boletos a cuartos de final en juego. La programación combina partidos de octavos de final en el estadio Guillermo Vilas y el último duelo correspondiente a la primera ronda en el Estadio 2.
El cruce destacado será el que protagonizarán Román Burruchaga y Tomás Etcheverry, un enfrentamiento entre argentinos por los octavos. Burruchaga llega luego de vencer a Laslo Djere, mientras que Etcheverry aparece como uno de los nombres de mayor peso del cuadro.
Además, Mariano Navone saldrá a la cancha para completar la primera ronda y jugará ante el estadounidense Emilio Nava en el Estadio 2, en el arranque del día.
La agenda del court central también incluye el partido entre Matteo Berrettini y el checo Vit Kopriva, donde el italiano viene de eliminar a Federico Coria y buscará meterse en cuartos. Más tarde, el brasileño Joao Fonseca enfrentará al chileno Alejandro Tabilo, que dejó afuera al campeón defensor Facundo Díaz Acosta. En el último turno, Francisco Cerúndolo, principal carta argentina en el certamen, debutará frente al boliviano Hugo Dellien.
En dobles habrá varios argentinos en acción, con tres encuentros de octavos distribuidos entre la Cancha 2 y la Cancha 3.
Argentina Open: programación del miércoles 11 de febrero
Singles
- Román Burruchaga (ARG) vs. Tomás Etcheverry (ARG) | Octavos de final | Estadio Guillermo Vilas | 13.00
- Mariano Navone (ARG) vs. Emilio Nava (USA) | Ronda de 32 | Estadio 2 | 13.00
- Vit Kopriva (CHE) vs. Mateo Berrettini (ITA) | Octavos de final | Estadio Guillermo Vilas | 15.30
- Joao Fonseca (BRA) vs. Alejandro Tabilo (CHI) | Octavos de final | Estadio Guillermo Vilas | 18.30
- Francisco Cerúndolo (ARG) vs. Hugo Dellien (BOL) | Octavos de final | Estadio Guillermo Vilas | 20.00
Dobles masculino
- Máximo González (ARG) / Andrés Molteni (ARG) vs. Mariano Kestelboim (ARG) / Juan Manuel Cerúndolo (ARG) | Octavos | Cancha 2 | 14.10
- Juan Bautista Torres (ARG) / Sebastián Báez (ARG) vs. Eduardo Nava / Nicolás Barrientos | Octavos | Cancha 3 | 15.20
- Marcelo Demoliner / Fernando Romboli vs. Mariano Navone (ARG) / Camilo Ugo Carabelli (ARG) | Octavos | Cancha 2 | 15.20