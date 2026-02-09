Secciones
Arranca el Argentina Open con Francisco Cerúndolo como principal candidato: los clasificados y cómo verlo en vivo

El tradicional certamen sobre polvo de ladrillo inicia una nueva edición con amplia presencia nacional y partidos desde la primera jornada en el court central.

TENIS. El público acompañará otra vez el inicio del torneo porteño en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. TENIS. El público acompañará otra vez el inicio del torneo porteño en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. ./X @iebmasargopen
Hace 2 Hs

Desde esta tarde, el Argentina Open abre su 26° edición en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, con una presencia argentina masiva, con Francisco Cerúndolo como el principal nombre a coronarse.

El jugador de San Isidro, ubicado en el puesto 19 del ranking mundial, es el mejor clasificado del torneo y quedó como referencia tras la baja del italiano Lorenzo Musetti, que no pudo viajar por una lesión. En un certamen que esta vez no presenta figuras del top internacional, la expectativa se apoya fuerte en lo que puedan hacer los representantes locales.

Cerúndolo aguardará directamente en octavos de final. Su estreno será frente al ganador del cruce entre el bosnio Damir Džumhur y un jugador proveniente de la clasificación, en un partido programado para el martes por la noche.

Detrás del primer preclasificado aparecen varios apellidos que intentarán hacerse lugar en la definición. Sebastián Báez, 35 del mundo, llega con envión después de un inicio de temporada positivo y espera por el peruano Ignacio Buse o un qualy. Tomás Etcheverry, por su parte, iniciará su camino ante un rival surgido de la clasificación y, si avanza, podría cruzarse con Román Burruchaga o el serbio Laslo Djere.

El cuadro también propone duelos nacionales atractivos. Camilo Ugo Carabelli enfrentará a Francisco Comesaña, mientras que Mariano Navone se medirá con el estadounidense Emilio Nava. Quienes superen esos compromisos se verán las caras en la siguiente instancia por un lugar entre los ocho mejores.

Entre las historias destacadas aparece la invitación para Federico Coria, que tendrá un debut exigente frente al italiano Matteo Berrettini. El campeón defensor, Facundo Díaz Acosta, arrancará ante el chileno Alejandro Tabilo, mientras que Juan Manuel Cerúndolo jugará contra el alemán Daniel Altmaier. Además, Alex Barrena cerrará la jornada frente al checo Vít Kopřiva.

Otro de los focos estará puesto en el correntino Lautaro Midón, que atravesó la qualy con triunfos sólidos y disputará por primera vez un main draw del circuito ATP. En primera ronda lo espera el español Pedro Martínez. Emocionado tras asegurar su lugar, habló de un sueño cumplido, del valor de competir ante el público propio y del recorrido personal que lo llevó a este presente después de etapas complejas.

La acción del lunes comenzará a las 14 y todas las jornadas podrán seguirse en vivo por TyC Sports.

