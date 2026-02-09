Arranca el Argentina Open con Francisco Cerúndolo como principal candidato: los clasificados y cómo verlo en vivo

Otro de los focos estará puesto en el correntino Lautaro Midón, que atravesó la qualy con triunfos sólidos y disputará por primera vez un main draw del circuito ATP. En primera ronda lo espera el español Pedro Martínez. Emocionado tras asegurar su lugar, habló de un sueño cumplido, del valor de competir ante el público propio y del recorrido personal que lo llevó a este presente después de etapas complejas.