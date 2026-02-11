Secciones
Códigos secretos de Netflix: cómo acceder a categorías escondidas fácilmente

Esta plataforma cuenta con 17.000 films, esto puede hacer que sea difícil encontrar lo que buscas.

Códigos secretos de Netflix: cómo acceder a categorías escondidas fácilmente
Hace 1 Hs

Netflix tiene un amplio catálogo de contenido que incluye desde películas clásicas hasta series de anime y documentales, sin embargo, encontrar algo específico puede ser complicado, ya que hay una gran variedad de films. Aunque la plataforma tiene un sistema donde categoriza los géneros, a veces eso no es suficiente para filtrar lo que realmente buscamos.

Afortunadamente, esta conocida aplicación tiene unos códigos ocultos, que son un modo eficiente, rápido y útil para conseguir encontrar esas películas o series perfectas que buscas, sin perder tanto tiempo en los filtros comunes de la plataforma.

Códigos secretos de Netflix para encontrar lo que buscas

Estos códigos de Netflix funcionan insertando un número único después de la URL estándar del navegador (https://www.netflix.com/browse/genre/xxxx), siendo “xxxx” el lugar donde el usuario debe colocar el código particular que desea explorar.

Acción y aventura (1365)

Acción y aventuras bélicas: 2125

Acción y aventuras de espías: 10702, aventuras: 7442

Clásicos de acción y aventuras: 46576, comedias de acción: 43040

Películas asiáticas de acción: 77232

Películas de artes marciales: 8985

Películas del Oeste: 7700

Películas extranjeras de acción: 11828

Películas sobre cómics y superhéroes: 10118

Policiacas de acción y aventuras: 9584

Thrillers de acción: 43048


Series de TV (83)

Docuseries: 10105

Miniseries: 4814

Realities: 9833

Series bélicas: 25804

Series británicas: 52117

Series clásicas: 46553

Series coreanas: 67879

Series de acción y aventuras: 10673

Series de ciencia ficción y fantasía: 1372

Series de comida y viajes: 72436

Series de culto: 74652

Series de drama: 11714

Series de misterio: 4366

Series de terror: 83059

Series cómicas: 10375

Series infantiles: 27346

Series juveniles: 60951

Series policíacas: 26146

Series sobre ciencia y naturaleza: 52780


Animes (código 7424)

Animes de acción: 2653

Animación para adultos: 11881

Anime de ciencia ficción: 2729

Animes de comedia: 9302

Animes de drama: 452

Anime de fantasía: 11146

Animes de terror: 10695

Largometrajes de anime: 3063

Series de anime: 6721


Películas clásicas (código 31574)

Ciencia ficción y fantásticas clásicas: 47147

Cine negro: 7687

Comedias clásicas: 31694

Dramas clásicos: 29809

Epopeyas: 52858

Películas clásicas extranjeras: 32473

Películas clásicas de guerra: 48744

Películas clásicas extranjeras: 32473

Películas mudas: 53310

Películas del Oeste clásicas: 47465

Thrillers clásicos: 46588


Comedias (código 6548)

Comedias de deportes: 5286

Comedias de enredo: 9702

Comedias de humor negro: 869

Comedias de payasadas: 10256

Comedias extranjeras: 4426

Comedias juveniles: 3519

Comedias nocturnas: 1402

Comedias políticas: 2700

Comedias románticas: 5475

Falsos documentales: 26

Monólogos de humoristas: 11559

Parodias: 4922


Dramas (código 5763)

De época: 12123

Dramas basados en hechos reales: 3653

Dramas basados en libros: 4961

Dramas bélicos: 11

Dramas biográficos: 3179

Dramas clásicos: 29809

Dramas de deportes: 7243

Dramas extranjeros: 2150

Dramas independientes: 384

Dramas juveniles: 9299

Dramas LGBTQ: 500

Dramas policíacos: 6889

Dramas políticos: 6616

Dramas románticos: 1255

Dramas sociales: 3947

Dramas sobre el mundo del espectáculo: 5012

Lacrimógenos: 6384


Películas de terror (código 8711)

Largometrajes sobre criaturas: 6895

Comedias de terror: 89585

Historias satánicas: 6998

Películas de monstruos: 947

Películas de terror de culto: 10944

Películas de terror de licántropos: 75930

Películas de terror de serie B: 8195

Películas de terror de vampiros: 75804

Películas de terror de zombies: 75405

Películas de terror en las profundidades marinas: 45028

Películas de terror extranjeras: 8654

Películas de terror sobrenatural: 42023

Películas sobre asesinos en serie: 8646

Terror juvenil: 52147

