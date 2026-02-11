Códigos secretos de Netflix: cómo acceder a categorías escondidas fácilmente

Netflix tiene un amplio catálogo de contenido que incluye desde películas clásicas hasta series de anime y documentales, sin embargo, encontrar algo específico puede ser complicado, ya que hay una gran variedad de films. Aunque la plataforma tiene un sistema donde categoriza los géneros, a veces eso no es suficiente para filtrar lo que realmente buscamos.
Afortunadamente, esta conocida aplicación tiene unos códigos ocultos, que son un modo eficiente, rápido y útil para conseguir encontrar esas películas o series perfectas que buscas, sin perder tanto tiempo en los filtros comunes de la plataforma.
Códigos secretos de Netflix para encontrar lo que buscas
Estos códigos de Netflix funcionan insertando un número único después de la URL estándar del navegador (https://www.netflix.com/browse/genre/xxxx), siendo “xxxx” el lugar donde el usuario debe colocar el código particular que desea explorar.
Acción y aventura (1365)
Acción y aventuras bélicas: 2125
Acción y aventuras de espías: 10702, aventuras: 7442
Clásicos de acción y aventuras: 46576, comedias de acción: 43040
Películas asiáticas de acción: 77232
Películas de artes marciales: 8985
Películas del Oeste: 7700
Películas extranjeras de acción: 11828
Películas sobre cómics y superhéroes: 10118
Policiacas de acción y aventuras: 9584
Thrillers de acción: 43048
Series de TV (83)
Docuseries: 10105
Miniseries: 4814
Realities: 9833
Series bélicas: 25804
Series británicas: 52117
Series clásicas: 46553
Series coreanas: 67879
Series de acción y aventuras: 10673
Series de ciencia ficción y fantasía: 1372
Series de comida y viajes: 72436
Series de culto: 74652
Series de drama: 11714
Series de misterio: 4366
Series de terror: 83059
Series cómicas: 10375
Series infantiles: 27346
Series juveniles: 60951
Series policíacas: 26146
Series sobre ciencia y naturaleza: 52780
Animes (código 7424)
Animes de acción: 2653
Animación para adultos: 11881
Anime de ciencia ficción: 2729
Animes de comedia: 9302
Animes de drama: 452
Anime de fantasía: 11146
Animes de terror: 10695
Largometrajes de anime: 3063
Series de anime: 6721
Películas clásicas (código 31574)
Ciencia ficción y fantásticas clásicas: 47147
Cine negro: 7687
Comedias clásicas: 31694
Dramas clásicos: 29809
Epopeyas: 52858
Películas clásicas extranjeras: 32473
Películas clásicas de guerra: 48744
Películas mudas: 53310
Películas del Oeste clásicas: 47465
Thrillers clásicos: 46588
Comedias (código 6548)
Comedias de deportes: 5286
Comedias de enredo: 9702
Comedias de humor negro: 869
Comedias de payasadas: 10256
Comedias extranjeras: 4426
Comedias juveniles: 3519
Comedias nocturnas: 1402
Comedias políticas: 2700
Comedias románticas: 5475
Falsos documentales: 26
Monólogos de humoristas: 11559
Parodias: 4922
Dramas (código 5763)
De época: 12123
Dramas basados en hechos reales: 3653
Dramas basados en libros: 4961
Dramas bélicos: 11
Dramas biográficos: 3179
Dramas clásicos: 29809
Dramas de deportes: 7243
Dramas extranjeros: 2150
Dramas independientes: 384
Dramas juveniles: 9299
Dramas LGBTQ: 500
Dramas policíacos: 6889
Dramas políticos: 6616
Dramas románticos: 1255
Dramas sociales: 3947
Dramas sobre el mundo del espectáculo: 5012
Lacrimógenos: 6384
Películas de terror (código 8711)
Largometrajes sobre criaturas: 6895
Comedias de terror: 89585
Historias satánicas: 6998
Películas de monstruos: 947
Películas de terror de culto: 10944
Películas de terror de licántropos: 75930
Películas de terror de serie B: 8195
Películas de terror de vampiros: 75804
Películas de terror de zombies: 75405
Películas de terror en las profundidades marinas: 45028
Películas de terror extranjeras: 8654
Películas de terror sobrenatural: 42023
Películas sobre asesinos en serie: 8646
Terror juvenil: 52147