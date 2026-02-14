La causa por el ataque en Tafí del Valle sigue abierta: qué resta investigar

La investigación por la agresión que sufrió Patricio Ledezma a la salida de un boliche en Tafí del Valle el pasado 29 de enero continúa su curso, y según fuentes del Ministerio Público, está lejos de cerrarse.
“Este caso no se va a resolver en los próximos días. Hay muchas cuestiones por analizar, medidas por adoptar y pericias por realizar”, indicó una fuente cercana al fiscal Gerardo Salas, a cargo de la investigación.
Entre los puntos pendientes se encuentran el análisis de los testimonios presentados por las partes y los recolectados por la fiscalía, así como la revisión de fotografías y videos incorporados a la causa.
Además, se deberá decidir sobre las declaraciones solicitadas por las defensas y por la querella, y contrastar los dichos de Santiago Bagne con las pruebas ya existentes en el expediente.
El fiscal también debe definir si tomará declaración a Belisario Iturbe, Mariano Costa Rojano y al menos otros seis jóvenes señalados por Bagne, así como entrevistar a otras personas vinculadas al caso.
Por otra parte, se evaluarán los informes médicos presentados por la querella y se ordenarán pericias sobre los celulares de Bagne y de César Máximo Carreras, hasta ahora los únicos secuestrados.