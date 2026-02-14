El hábito cotidiano que vuelve amarillas a las canas

Las canas dejaron de ser algo que se oculta para convertirse en una declaración de estilo. Sin embargo, uno de los problemas más comunes al lucir el cabello gris o blanco es que, con el tiempo, puede tornarse amarillento, opaco y sin vida. La razón no es solo la edad, sino una combinación de factores externos y hábitos cotidianos que afectan directamente la fibra capilar.