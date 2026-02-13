Tucumán bajo alerta amarilla por fuertes tormentas: lo que anticipa el Servicio Meteorológico para los próximos días

Con el inicio del fin de semana extra largo por Carnaval, conocer el estado del tiempo se vuelve clave para planificar salidas y actividades. En ese contexto, Tucumán continúa bajo alerta amarilla por fuertes tormentas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el organismo, las precipitaciones podrían extenderse al menos hasta el lunes, por lo que se recomienda tomar precauciones ante las posibles lluvias intensas.
Para mañana sábado se prevé una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 29 °C, con tormentas durante toda la jornada. El domingo, en tanto, la temperatura iría en ascenso: la máxima alcanzaría los 31 °C y la mínima se ubicaría en torno a los 21 °C.
El tiempo en Tucumán: ¿hasta cuándo se extenderían las precipitaciones?
El inicio de la semana también estaría marcado por condiciones inestables. Se esperan tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana del lunes, con una mínima de 21 °C y una máxima de 31 °C. Hacia la tarde y la noche, el pronóstico anticipa cielo mayormente nublado.