Un viernes con tormentas y calor extremo: qué provincias están bajo alerta amarilla

Las alertas alcanzan a múltiples provincias del norte y noreste del país, donde se prevén fenómenos que pueden afectar actividades cotidianas y la salud de la población.

Por LA GACETA Hace 1 Hs

En plena temporada de verano, un nuevo sistema de inestabilidad atmosférica provocará condiciones meteorológicas adversas en gran parte del territorio nacional este viernes 13 de febrero , con la combinación de tormentas aisladas y alta sensación térmica. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas que implican riesgos puntuales tanto por tormentas como por el efecto del calor sobre la salud de la población. 

Según el organismo nacional, las advertencias por tormentas fuertes regirán en Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy, donde se esperan fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, acompañados de lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h. 

Alerta amarilla: ¿en qué próvincia se espera un calor extremo?

Además de la inestabilidad, el SMN también activó un alerta amarilla por calor extremo en sectores de Misiones, donde se prevé que las máximas superen los 31°. Estas condiciones térmicas pueden generar un efecto leve a moderado en la salud, especialmente entre grupos vulnerables como niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas. 

Frente a este escenario, se recomienda a la población limitar las exposiciones al sol y al calor intenso, mantenerse hidratada, evitar actividades físicas prolongadas al aire libre y tomar medidas de precaución ante la llegada de tormentas, como asegurar objetos sueltos en espacios abiertos, limpiar desagües, desconectar electrodomésticos en caso de ingreso de agua y buscar refugio seguro ante la ocurrencia de fenómenos intensos.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
