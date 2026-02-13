Un viernes con tormentas y calor extremo: qué provincias están bajo alerta amarilla

En plena temporada de verano, un nuevo sistema de inestabilidad atmosférica provocará condiciones meteorológicas adversas en gran parte del territorio nacional este viernes 13 de febrero , con la combinación de tormentas aisladas y alta sensación térmica. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas que implican riesgos puntuales tanto por tormentas como por el efecto del calor sobre la salud de la población.