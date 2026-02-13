Atlético Tucumán busca el triunfo que devuelva el aire y ordene el camino

El entrenador no esquivó el análisis ni buscó atajos. Entre Huracán y Sarmiento hubo un punto de quiebre en el rendimiento, y el propio DT lo reconoció. “Fueron partidos muy diferentes. En Junín el clima estaba complicado, pero no es excusa. Jugamos un primer tiempo malo y no me cuesta decirlo. En el segundo lo salimos a buscar de otra manera, hicimos el gol y lo peleamos hasta el final. Es un partido que ya pasó; ahora pensamos en Estudiantes”, sostuvo.