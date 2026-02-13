Hyrox: cómo es el entrenamiento que aumenta la masa muscular y es fácil de incorporar a la rutina

En el universo delfitness, esta modalidad se posiciona como una de las tendencias con mayor crecimiento. Se trata del Hyrox y su propuesta integra ejercicios funcionales y estaciones de trabajo que alternan potencia, resistencia cardiovascular y fuerza, lo que permite desarrollar masa muscular de manera progresiva y equilibrada.
A diferencia de otros métodos más técnicos, su estructura es sencilla y repetitiva, lo que facilita el aprendizaje incluso para principiantes. Con una planificación adecuada, se adapta a distintos niveles de entrenamiento y se convierte en una opción eficaz para quienes buscan mejorar su rendimiento físico sin rutinas excesivamente complejas.
Hyrox: cómo es la competencia que combina carrera y fuerza, y ayuda aganar masa muscular
Esta disciplina propone una competición estructurada que integra carreras de distancia con estaciones específicas, como empuje y arrastre de trineo, remo y lanzamientos de balón medicinal. Su formato uniforme permite medir y contrastar tiempos entre atletas de todo el mundo bajo las mismas condiciones.
A diferencia del CrossFit, caracterizado por rutinas cambiantes que priorizan levantamientos olímpicos, ejercicios gimnásticos y movimientos funcionales complejos, Hyrox responde a un diseño estable y cuantificable, pensado para comparar el desempeño con un estándar claro.
El foco está puesto en la resistencia cardiovascular y en la repetición de fuerza funcional dentro de una carrera continua de 8 km, dividida en tramos intercalados con estaciones de potencia, lo que implica una alta demanda metabólica prolongada. Desde el punto de vista físico, contribuye a mejorar la resistencia muscular y aeróbica y a sostener esfuerzos submáximos durante más de una hora, consolidándose como una prueba global y repetible del estado físico.