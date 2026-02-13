Secciones
SociedadSalud

Hyrox: cómo es el entrenamiento que aumenta la masa muscular y es fácil de incorporar a la rutina

Hyrox es una disciplina que combina fuerza y resistencia en un formato accesible, ideal para quienes buscan ganar masa muscular con un entrenamiento dinámico y accesible.

Hyrox, el entrenamiento que aumenta la masa muscular Hyrox, el entrenamiento que aumenta la masa muscular Crossfy
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

En el universo delfitness, esta modalidad se posiciona como una de las tendencias con mayor crecimiento. Se trata del Hyrox y su propuesta integra ejercicios funcionales y estaciones de trabajo que alternan potencia, resistencia cardiovascular y fuerza, lo que permite desarrollar masa muscular de manera progresiva y equilibrada.

Cómo recuperar masa muscular después de los 50 con ejercicios con banda elástica

Cómo recuperar masa muscular después de los 50 con ejercicios con banda elástica

A diferencia de otros métodos más técnicos, su estructura es sencilla y repetitiva, lo que facilita el aprendizaje incluso para principiantes. Con una planificación adecuada, se adapta a distintos niveles de entrenamiento y se convierte en una opción eficaz para quienes buscan mejorar su rendimiento físico sin rutinas excesivamente complejas.

Hyrox: cómo es la competencia que combina carrera y fuerza, y ayuda aganar masa muscular

Esta disciplina propone una competición estructurada que integra carreras de distancia con estaciones específicas, como empuje y arrastre de trineo, remo y lanzamientos de balón medicinal. Su formato uniforme permite medir y contrastar tiempos entre atletas de todo el mundo bajo las mismas condiciones.

A diferencia del CrossFit, caracterizado por rutinas cambiantes que priorizan levantamientos olímpicos, ejercicios gimnásticos y movimientos funcionales complejos, Hyrox responde a un diseño estable y cuantificable, pensado para comparar el desempeño con un estándar claro. 

El foco está puesto en la resistencia cardiovascular y en la repetición de fuerza funcional dentro de una carrera continua de 8 km, dividida en tramos intercalados con estaciones de potencia, lo que implica una alta demanda metabólica prolongada. Desde el punto de vista físico, contribuye a mejorar la resistencia muscular y aeróbica y a sostener esfuerzos submáximos durante más de una hora, consolidándose como una prueba global y repetible del estado físico.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia
1

En la previa del fin de semana largo, suspenden un vuelo de Tucumán a Buenos Aires por la lluvia

Identificaron al autor del crimen del joven en El Sifón: es un policía que habría defendido a su hija en un asalto
2

Identificaron al autor del crimen del joven en "El Sifón": es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo
3

Cuatro tucumanos hicieron cumbre en el volcán activo más alto del mundo

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil
4

Apoyo mayoritario de los diputados tucumanos al nuevo Régimen Penal Juvenil

Aumenta el agua en Tucumán: Caponio justificó la suba y afirmó que “todo lo recaudado vuelve en obras”
5

Aumenta el agua en Tucumán: Caponio justificó la suba y afirmó que “todo lo recaudado vuelve en obras”

Agresión en Tafí del Valle: tres posturas que generan polémica en la investigación
6

Agresión en Tafí del Valle: tres posturas que generan polémica en la investigación

Más Noticias
La mayoría de los cánceres evitables están ligados a solo dos hábitos: cuáles son y cómo reducir el riesgo

La mayoría de los cánceres evitables están ligados a solo dos hábitos: cuáles son y cómo reducir el riesgo

Si tuviste estas enfermedades, evitá la palta: los riesgos que pocos conocen

Si tuviste estas enfermedades, evitá la palta: los riesgos que pocos conocen

Identificaron al autor del crimen del joven en El Sifón: es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Identificaron al autor del crimen del joven en "El Sifón": es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

¿Por qué hace 40 años que no viene un Papa al país? La historia del único pontífice que visitó la Argentina y el posible desembarco de León XIV

¿Por qué hace 40 años que no viene un Papa al país? La historia del único pontífice que visitó la Argentina y el posible desembarco de León XIV

Asesinaron por la espalda a un joven de 20 años en la zona de El Sifón

Asesinaron por la espalda a un joven de 20 años en la zona de "El Sifón"

Bad Bunny en Argentina: horarios, teloneros confirmados y posibles invitados sorpresa

Bad Bunny en Argentina: horarios, teloneros confirmados y posibles invitados sorpresa

Qué se sabe sobre la internación de Luciano Castro: está en un centro terapeutico

Qué se sabe sobre la internación de Luciano Castro: está en un centro terapeutico

Un viernes con tormentas y calor extremo: qué provincias están bajo alerta amarilla

Un viernes con tormentas y calor extremo: qué provincias están bajo alerta amarilla

Comentarios