Hyrox: cómo es el entrenamiento que aumenta la masa muscular y es fácil de incorporar a la rutina

El foco está puesto en la resistencia cardiovascular y en la repetición de fuerza funcional dentro de una carrera continua de 8 km, dividida en tramos intercalados con estaciones de potencia, lo que implica una alta demanda metabólica prolongada. Desde el punto de vista físico, contribuye a mejorar la resistencia muscular y aeróbica y a sostener esfuerzos submáximos durante más de una hora, consolidándose como una prueba global y repetible del estado físico.