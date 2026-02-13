Secciones
“River no está para esto”: Juan Fernando Quintero asumió la culpa tras la derrota en La Paternal

El colombiano habló luego del partido ante Argentinos Juniors, reconoció fallas del plantel, remarcó que el nivel bajó respecto del arranque del torneo y aseguró que deberán corregir de inmediato.

CAPITÁN. Juanfer Quintero dio la cara luego del resultado adverso. CAPITÁN. "Juanfer" Quintero dio la cara luego del resultado adverso. Getty Images
Hace 1 Hs

La caída por la mínima de RiverRiver ante Argentinos Juniors dejó otra señal de alarma y Juan Fernando Quintero fue el que tomó el micrófono para explicar el momento. Reconoció fallas propias, admitió que el equipo está lejos de lo que supo mostrar y marcó que la seguidilla negativa exige respuestas inmediatas.

“Es difícil. Dimos ventaja y nos cobraron. De alguna u otra forma, no es el nivel que mostramos estas tres fechas. Tenemos que hacernos cargo nosotros de lo que es dentro del juego. No hay más palabras”, afirmó, con gesto serio.

Sobre el mensaje que baja el entrenador, el mediocampista fue claro. “Marcelo Gallardo siempre nos exige, quiere que hagamos lo que nos estaba haciendo fuerte en las primeras fechas. Ya es la segunda fecha que perdemos, en River no puede pasar esto”, sentenció.

“Juanfer” volvió a poner el foco en el grupo y en la necesidad de corregir rápido. “Los jugadores nos hacemos cargo porque no estamos haciendo lo que veníamos haciendo. El rival nos cobró, hizo un buen trabajo y al final este es el resultado”, afirmó.

Antes de retirarse, dejó otra definición que reflejó el fastidio por la racha. “Vamos a tener autocrítica y, si está pasando eso, tenemos que corregir. River no está para esto”, finalizó.

