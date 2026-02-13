Secciones
Escándalo en La Paternal: la polémica expulsión de Marcelo Gallardo por un gesto al árbitro

El entrenador del Millonario vio la roja antes del descanso tras su reacción frente a Argentinos Juniors, en un duelo caliente correspondiente a la quinta fecha del Apertura.

NOCHE MOVIDA. El conjunto de Núñez perdió a su conductor en el tramo final de la primera parte.
Hace 44 Min

La bronca le ganó a la prudencia y el final del primer tiempo encontró a River sin su conductor al costado de la línea. Marcelo Gallardo cruzó el límite con un gesto que el árbitro interpretó como una provocación y terminó en expulsión directa en La Paternal.

El equipo de Núñez visitaba a Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Apertura en un trámite áspero, cargado de infracciones y discusiones. En ese contexto, una acción terminó de encender todo. Tras sancionar una falta en favor de River, Andrés Merlos observó la reacción del entrenador, que aplaudió de manera irónica, levantó el pulgar y lanzó un “bien” mientras lo señalaba.

El juez no dejó pasar la escena. Se acercó, le advirtió que no lo aplaudiera y le mostró la tarjeta roja. A minutos del descanso, “Muñeco” emprendió el camino al vestuario y el conjunto visitante se quedó sin su líder en el banco para el complemento.

La salida del DT se dio en un momento delicado. River ya había sufrido el impacto del tanto de Hernán López Muñoz y el clima estaba lejos de ser el ideal. El cuerpo técnico venía manifestando su descontento por distintas decisiones y tanto Gallardo como su ayudante habían protestado ante el cuarto árbitro antes de la expulsión.

Más allá de que para algunos pudo resultar una determinación severa, lo concreto es que el gesto fue entendido como una burla. Esa interpretación dejó al entrenador fuera de la cancha y profundizó una noche de tensión, con un equipo golpeado desde el juego y también desde lo anímico.

No es la primera vez que el vínculo entre Gallardo y Merlos queda bajo los focos. Ya habían existido antecedentes de cruces verbales en otros partidos, un historial que vuelve a sumar un capítulo tras esta roja que marcó el cierre de la etapa inicial.

Temas Buenos AiresClub Atlético River Plate Asociación Atlética Argentinos JuniorsMarcelo GallardoAndrés MerlosTorneo Apertura 2026
