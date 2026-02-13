¿Por qué hace 40 años que no viene un Papa al país? La historia del único pontífice que visitó la Argentina y el posible desembarco de León XIV

Fue una maratón de 30 horas. El Papa, que el año anterior había sobrevivido a cuatro balazos en la Plaza de San Pedro, se movía en un Papamóvil improvisado: una grúa Ford blindada a toda prisa por mecánicos argentinos. En la Basílica de Luján, frente a una multitud que lloraba bajo la lluvia, su voz tronó pidiendo por la paz. Antes de irse, en el Monumento de los Españoles, reunió a dos millones de personas en una de las mayores concentraciones de nuestra historia. Se fue prometiendo volver, dejando a un país que, horas después, firmaría la rendición en las islas.