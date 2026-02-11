Secciones
Política

Con una carta firmada por Milei, Argentina invitó oficialmente al papa León XIV a realizar una visita al país

La convocatoria fue formalizada en Roma por el canciller Pablo Quirno.

ARCHIVO ARCHIVO
Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei invitó formalmente al papa León XIV a realizar una visita oficial a la Argentina. La convocatoria fue cursada a través de una carta firmada por el mandatario y entregada por el canciller Pablo Quirno en Roma.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en un comunicado difundido este 11 de febrero, la misiva fue presentada ante la Santa Sede como parte de una iniciativa que busca fortalecer el vínculo diplomático entre ambos Estados.

Desde la Cancillería señalaron que la invitación se inscribe en el “excelente momento” que atraviesa la relación entre la Argentina y el Vaticano, históricamente marcada por el diálogo, la cooperación y la coincidencia en valores considerados fundamentales.

El canciller Quirno reafirmó la voluntad del Gobierno argentino de continuar trabajando de manera conjunta con la Santa Sede en temas vinculados a la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos.

Por el momento, no trascendió una respuesta oficial por parte del Vaticano respecto de la posible visita del Sumo Pontífice al país.

Temas Javier MileiLeón XIV
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El día que Demian Reidel dijo que el problema de Argentina “son los argentinos”

El día que Demian Reidel dijo que el problema de Argentina “son los argentinos”

Lo más popular
Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres
1

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”
2

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika
3

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto más que preocupante
4

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto "más que preocupante"

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones
5

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

Recuerdos fotográficos: 1993. Duran Duran sólo sedujo a unos pocos tucumanos
6

Recuerdos fotográficos: 1993. Duran Duran sólo sedujo a unos pocos tucumanos

Más Noticias
Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización

Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto más que preocupante

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto "más que preocupante"

La CGT marchará hoy contra la reforma laboral bajo la sombra del protocolo antipiquetes

La CGT marchará hoy contra la reforma laboral bajo la sombra del protocolo antipiquetes

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

De los 31 grados a la alerta amarilla por lluvias: cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles

De los 31 grados a la alerta amarilla por lluvias: cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika

Comentarios