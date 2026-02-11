Con una carta firmada por Milei, Argentina invitó oficialmente al papa León XIV a realizar una visita al país

El presidente Javier Milei invitó formalmente al papa León XIV a realizar una visita oficial a la Argentina. La convocatoria fue cursada a través de una carta firmada por el mandatario y entregada por el canciller Pablo Quirno en Roma.
Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en un comunicado difundido este 11 de febrero, la misiva fue presentada ante la Santa Sede como parte de una iniciativa que busca fortalecer el vínculo diplomático entre ambos Estados.
Desde la Cancillería señalaron que la invitación se inscribe en el “excelente momento” que atraviesa la relación entre la Argentina y el Vaticano, históricamente marcada por el diálogo, la cooperación y la coincidencia en valores considerados fundamentales.
February 11, 2026
El canciller Quirno reafirmó la voluntad del Gobierno argentino de continuar trabajando de manera conjunta con la Santa Sede en temas vinculados a la paz, el entendimiento entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos.
Por el momento, no trascendió una respuesta oficial por parte del Vaticano respecto de la posible visita del Sumo Pontífice al país.