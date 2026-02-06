Está en Argentina y casi nadie lo conoce: dónde queda el “sótano de América”, uno de los pueblos más bajos del planeta

La Patagonia no solo alberga al segundo árbol más antiguo del mundo: también es hogar del punto más profundo de todo el continente americano. Se trata de la Laguna del Carbón, ubicada en el departamento de Magallanes, en la provincia de Santa Cruz, un sitio que rompe con las proporciones habituales del territorio argentino. Se trata de un cuerpo de agua salobre, con mayor salinidad que el agua dulce, y se encuentra a 105 metros por debajo del nivel del mar. Esta característica la convierte en el punto más bajo de América y el séptimo a nivel mundial.