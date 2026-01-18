¿Por qué se evacuaron los astronautas de la estación espacial?

La NASA dio una conferencia de prensa en la que informó que es un problema que no reviste gravedad, que el astronauta estaba estable y que no había riesgo de vida, pero que debía ser atendido en Tierra. En la ISS siempre hay alguna persona que puede atender casos médicos y en este caso estaban monitoreando al enfermo junto con un equipo en Tierra. No dijeron cuál es el astronauta enfermo, ni qué tipo de patología padece debido a la confidencialidad médica. Eso se podrá informar si la persona lo autoriza. Los periodistas presentes en la conferencia de prensa trataron de indagar sobre el problema, pero la única conclusión que sacaron es que no fue un accidente durante las actividades que realizaron en el espacio.