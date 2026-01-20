Alerta espacial: una llamarada solar de máxima intensidad impactó en la Tierra

Además de las interferencias en las comunicaciones, este tipo de tormentas solares pueden degradar la navegación por GPS y aumentar la resistencia atmosférica sobre los satélites en órbita. Sin embargo, para los entusiastas de la astronomía, estas tormentas de nivel G4 tienen un lado fascinante: la posibilidad de observar auroras boreales en regiones mucho más alejadas de los polos de lo que es habitual.