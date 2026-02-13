¿Cómo usar hielo para eliminar arrugas de la ropa? Probá este truco casero

Planchar la ropa puede resultar un proceso agotador, y si no se lava de manera adecuada, las marcas en las prendas pueden ser más difíciles de eliminar. Para facilitar esta tarea, te recomendamos probar el truco del hielo y otros métodos sencillos que pueden mantener tu ropa libre de arrugas. A continuación, te explicamos cómo hacerlo.
¿Cómo eliminar las arrugas de la ropa solo usando hielo?
Método 1: hielo en el lavarropas
Una técnica efectiva para obtener ropa sin arrugas es añadir un puñado de cubitos de hielo en el lavarropas después de haber cargado la ropa y completado el ciclo de lavado. Luego, simplemente activa la función de secado o centrifugado y espera a que termine el proceso. Cuando esté listo, retira la ropa y agítala ligeramente para eliminar cualquier pliegue.
Este método dejará tus prendas con un aspecto tan liso como si hubieran sido planchadas. Sin embargo, es importante no abusar de esta técnica, ya que un uso excesivo de la lavadora puede dañar las fibras de la tela y acelerar su desgaste.
Método 2: vinagre blanco en el ciclo de enjuague
Otra alternativa para reducir las arrugas en tu ropa después de lavarla es agregar vinagre blanco al ciclo de enjuague. Sigue estos pasos:
Lava tus prendas como de costumbre: utiliza tu detergente habitual.
Añade vinagre en el enjuague: cuando la lavadora alcance el ciclo de enjuague, añade aproximadamente media taza a una taza de vinagre blanco destilado en el compartimento donde normalmente se coloca el suavizante de telas. Ajusta la cantidad según el tamaño de la carga y tu preferencia.
Completa el ciclo de enjuague: deja que la lavadora termine el ciclo de enjuague con el vinagre.
Cuélgala al aire libre: al finalizar, retira la ropa y cuélgala al aire libre, estirándola bien para evitar la formación de arrugas.
Beneficios y precauciones
Estos métodos son sencillos y efectivos para mantener tu ropa libre de arrugas sin necesidad de usar una plancha. Sin embargo, recuerda no abusar de estos trucos para preservar la calidad de tus prendas a largo plazo. El uso excesivo de la lavadora y ciertos productos puede desgastar las fibras de la tela. Utiliza estos métodos con moderación para mantener tus prendas en buen estado.