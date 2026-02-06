Qué pasa si ponés vinagre debajo de la cama: el hábito que muchos adoptan y pocos explican

Especialistas y expertos en organización del hogar señalan que el vinagre puede ayudar a reducir la presencia de polvo, humedad y microorganismos en espacios con poca ventilación, al mismo tiempo que algunas tradiciones lo asocian con la renovación de energías del ambiente. Así, este hábito combina eficacia práctica con una creciente tendencia hacia soluciones naturales para mantener el dormitorio más limpio y armonioso.