Para qué sirve poner un diente de ajo en la hornalla: el truco casero que pocos conocen

Un truco casero consiste en colocar un diente de ajo sobre la hornalla a fuego bajo.

Para qué sirve poner un diente de ajo en la hornalla: el truco casero que pocos conocen
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

El ajo, ingrediente fundamental en la cocina, posee usos alternativos más allá de la gastronomía que son desconocidos por la mayoría. Un truco casero consiste en colocar un diente de ajo sobre la hornalla a fuego bajo, una técnica sencilla que aporta múltiples beneficios para el hogar.

Este método resulta económico, ecológico y fácil de aplicar, convirtiéndose en la opción ideal para quienes buscan soluciones naturales. Además, permite renovar el ambiente sin recurrir a productos químicos artificiales.

Para qué sirve poner un diente de ajo en la hornalla

El intenso aroma liberado por el ajo al calentarse sobre la hornalla se dispersa rápidamente por el ambiente, generando múltiples beneficios. Este método actúa como un repelente natural eficaz, ahuyentando mosquitos y otros insectos de los espacios cerrados.

Además de alejar plagas, el calor ayuda a purificar el aire al neutralizar olores desagradables y reducir notablemente el aroma a humedad. Se trata de una solución natural y efectiva para refrescar el hogar sin utilizar químicos.

Cómo aplicar este truco

-Aplastá un ajo entero hasta que se separe en dientes.

-Poné el diente de ajo sobre la hornalla.

-Prendé la hornalla a fuego bajo.

-No dejar el ajo sin supervisión, para evitar riesgos o accidentes.

-Usar siempre fuego bajo, para que no se queme ni desprenda olor a quemado.

-Si el olor es demasiado fuerte, apagar la hornalla y retiralo.

-Si la cocina es eléctrica o vitrocerámica, colocar el ajo en una sartén o cacerola sin aceite a temperatura baja.

