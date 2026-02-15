Uña de gato: propiedades y los beneficios de esta planta medicinal

La uña de gato se ha convertido en uno de los suplementos naturales más buscados dentro del mundo del bienestar. Igual que ocurrió con la cúrcuma o el té matcha, esta planta ancestral utilizada por pueblos indígenas de la Amazonía ha dado el salto al consumo masivo gracias a sus potenciales beneficios para el sistema inmunológico y la inflamación.
Pero ¿qué dice realmente la ciencia sobre la uña de gato? ¿Cuáles son sus propiedades y cómo se toma correctamente?
¿Qué es la uña de gato?
La Uncaria tomentosa, conocida popularmente como uña de gato, es una liana trepadora originaria de las selvas tropicales de América del Sur y Centroamérica, especialmente abundante en la Amazonía peruana.
Su nombre se debe a las espinas en forma de gancho que utiliza para trepar por los árboles y alcanzar la luz solar. Puede llegar a medir hasta 30 metros de altura.
Durante siglos, tribus como los Asháninka emplearon la corteza y la raíz de esta planta para tratar inflamaciones, infecciones y problemas digestivos. Hoy, su popularidad se debe principalmente a sus alcaloides oxindólicos, compuestos activos asociados a gran parte de su actividad biológica.
Propiedades y beneficios de la uña de gato
Estas son las propiedades más destacadas que se le atribuyen:
1. Refuerzo del sistema inmunológico
La uña de gato es conocida por su efecto inmunoestimulante. Sus compuestos pueden favorecer la actividad de los glóbulos blancos, ayudando al organismo a defenderse frente a virus y bacterias.
Por eso muchas personas la utilizan como apoyo en épocas de resfriados, gripe o estados de debilidad general. Eso sí: estimular el sistema inmune no siempre es positivo en todos los casos (más abajo explicamos por qué).
2. Potente acción antiinflamatoria
Uno de sus usos más extendidos es como complemento en procesos inflamatorios crónicos.
Diversos estudios preliminares han analizado su posible efecto en patologías como la artritis reumatoide o la artrosis, ya que podría ayudar a reducir la inflamación y aliviar el dolor, con menos efectos secundarios digestivos que algunos antiinflamatorios convencionales.
No sustituye un tratamiento médico, pero puede actuar como apoyo bajo supervisión profesional.
3. Propiedades antioxidantes
La uña de gato contiene antioxidantes como polifenoles y triterpenos, que ayudan a combatir el estrés oxidativo.
El estrés oxidativo está relacionado con el envejecimiento celular y con distintas enfermedades crónicas. Por eso, su consumo se asocia a una posible protección celular frente al daño provocado por factores como la contaminación, el estrés o una dieta desequilibrada.
4. Apoyo para la salud digestiva
Tradicionalmente se ha usado para aliviar problemas inflamatorios del tracto digestivo.
En dosis controladas, podría contribuir a mejorar síntomas de gastritis o síndrome del intestino irritable gracias a su capacidad antiinflamatoria sobre las mucosas. Sin embargo, no está exenta de efectos secundarios, por lo que conviene consultar antes con un especialista.
¿Cómo tomar uña de gato?
La forma más habitual de consumo es en infusión.
Infusión de uña de gato
Tradicionalmente se hervía la corteza triturada durante 10-15 minutos. Actualmente puede encontrarse en herbolarios en formato listo para infusionar.
Sabor: intenso, amaderado y ligeramente amargo.
Consejo: puede mezclarse con miel o limón para suavizarlo.
Otras presentaciones
También está disponible en:
Cápsulas
Comprimidos
Extracto líquido
La dosis depende del formato y de la concentración del extracto. Es importante respetar las indicaciones del fabricante o del profesional sanitario.
Contraindicaciones de la uña de gato
Que sea natural no significa que sea inocua. La uña de gato tiene contraindicaciones claras:
Embarazo y lactancia
Está contraindicada por posibles efectos abortivos y por falta de estudios concluyentes sobre su seguridad en el bebé.
Enfermedades autoinmunes
Al estimular el sistema inmune, podría agravar patologías como lupus, esclerosis múltiple o artritis reumatoide en fases activas.
Pacientes trasplantados
Puede aumentar el riesgo de rechazo del órgano al estimular las defensas.
Interacción con medicamentos
Puede interferir con:
Anticoagulantes
Inmunosupresores
Fármacos para la hipertensión
Si tomas medicación, consulta siempre con tu médico antes de empezar a consumirla.
¿Merece la pena tomar uña de gato?
La uña de gato es una planta con tradición milenaria y compuestos activos interesantes desde el punto de vista científico. Puede ser un buen complemento en determinados contextos, especialmente como apoyo antiinflamatorio o inmunológico.
Ahora bien, no es un remedio milagro. La clave está en usarla con criterio, en dosis adecuadas y con supervisión profesional cuando sea necesario.
Si buscas mejorar tu salud, empieza por lo básico: alimentación equilibrada, descanso, ejercicio y gestión del estrés. Los suplementos pueden sumar, pero no sustituyen los pilares fundamentales del bienestar.