Uña de gato: propiedades y los beneficios de esta planta medicinal

La uña de gato se ha convertido en uno de los suplementos naturales más buscados dentro del mundo del bienestar. Igual que ocurrió con la cúrcuma o el té matcha, esta planta ancestral utilizada por pueblos indígenas de la Amazonía ha dado el salto al consumo masivo gracias a sus potenciales beneficios para el sistema inmunológico y la inflamación.