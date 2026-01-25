Secciones
Cuándo se empiezan a notar los beneficios del té matcha

Esta infusión japonesa concentra antioxidantes, cafeína y L-teanina, una combinación que explica por qué sus efectos se perciben tanto a corto como a largo plazo.

Hace 32 Min

El té matcha es una de las bebidas más populares del momento, no solo por su intenso color verde, sino también por sus múltiples beneficios para la salud. Esta infusión japonesa concentra antioxidantes, cafeína y L-teanina, una combinación que explica por qué sus efectos se perciben tanto a corto como a largo plazo.

Beneficios inmediatos del té matcha

A los pocos minutos de tomar té matcha, muchas personas notan un aumento de la energía y una mayor capacidad de concentración. Gracias a la L-teanina, este efecto es más estable que el del café y no suele provocar nerviosismo ni ansiedad. Además, contribuye a mejorar el estado de ánimo y a reducir el estrés.

Beneficios a corto plazo

Con un consumo regular, en unas dos semanas pueden notarse digestiones más ligeras y una energía más constante durante el día. El té matcha también ayuda a activar el metabolismo, favorece la quema de grasas y puede colaborar en la regulación del azúcar en sangre.

Beneficios a largo plazo

A largo plazo, el consumo habitual de té matcha se asocia con mejoras en la función cognitiva y la salud cardiovascular. Sus antioxidantes y catequinas ayudan a proteger el cerebro, reducir el colesterol y regular la presión arterial. Eso sí, sus beneficios se potencian cuando se acompaña de una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable.

