El hábito nocturno que daña tu pelo sin que lo notes

Irse a dormir con el pelo mojado suele ser una solución rápida cuando el día se extiende más de lo previsto. Sin embargo, este gesto cotidiano, que parece inofensivo, puede convertirse en uno de los principales enemigos de la salud capilar si se repite con frecuencia. Cuando el cabello está húmedo se encuentra en su estado más vulnerable: la fibra capilar se expande, las cutículas se abren y pierde gran parte de su resistencia natural. Durante la noche, el roce constante contra la almohada actúa como un desgaste silencioso que, con el tiempo, deja consecuencias visibles.