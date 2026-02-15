Secciones
El hábito nocturno que daña tu pelo sin que lo notes

Durante la noche, el roce constante contra la almohada actúa como un desgaste silencioso que, con el tiempo, deja consecuencias visibles.

Hace 2 Hs

Irse a dormir con el pelo mojado suele ser una solución rápida cuando el día se extiende más de lo previsto. Sin embargo, este gesto cotidiano, que parece inofensivo, puede convertirse en uno de los principales enemigos de la salud capilar si se repite con frecuencia. Cuando el cabello está húmedo se encuentra en su estado más vulnerable: la fibra capilar se expande, las cutículas se abren y pierde gran parte de su resistencia natural. Durante la noche, el roce constante contra la almohada actúa como un desgaste silencioso que, con el tiempo, deja consecuencias visibles.

El cabello húmedo es mucho más propenso a quebrarse. La fricción nocturna favorece la aparición de frizz, puntas abiertas y roturas que no se producen de un día para el otro, sino de manera gradual. Por eso, muchas veces el daño se advierte cuando el pelo ya luce opaco, sin brillo y difícil de manejar.

Al despertar, también es habitual encontrar nudos más marcados y una textura áspera. Esto suele derivar en cepillados más agresivos que terminan agravando el problema y debilitando aún más la fibra capilar.

Cuál es el impacto en el cuero cabelludo

Dormir con el pelo húmedo no solo afecta la apariencia. La humedad prolongada en el cuero cabelludo crea un ambiente ideal para la proliferación de hongos y bacterias. Como consecuencia, pueden aparecer picazón, irritación, caspa y una sensación de sensibilidad o inflamación.

Si este hábito se mantiene en el tiempo, el equilibrio natural del cuero cabelludo se altera y puede influir negativamente en el crecimiento saludable del cabello.

Uno de los efectos más evidentes al día siguiente es la pérdida de definición: el cabello amanece encrespado, sin control y con una forma irregular. Esto suele derivar en un uso excesivo de planchas o secadoras para “arreglarlo”, sumando daño térmico y debilitando aún más la estructura capilar.

Cómo evitar el daño sin modificar demasiado la rutina

La mejor estrategia es dejar que el pelo se seque por completo antes de acostarse, ya sea al aire libre o con secadora a temperatura media. El uso de protector térmico ayuda a minimizar el impacto del calor y a preservar la fibra capilar.

Además, cambiar la funda de la almohada por una de satén o seda reduce significativamente la fricción nocturna, especialmente en cabellos largos, rizados o tratados químicamente, consignó el dario La Nación. 

Cuidar el cabello no siempre implica sumar productos: a veces, ajustar pequeños hábitos diarios, como evitar dormir con el pelo mojado, es suficiente para notar una mejora real en su fuerza, brillo y apariencia a largo plazo.

