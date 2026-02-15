Con la “Generación Plateada” también llegan las “Ciudades Plateadas”

A diferencia de las generaciones anteriores de ancianos, quienes superan los 65 años se mantienen activos, conectados digitalmente y con un poder adquisitivo importante. Como tales, generaron un replanteo del significado de la vejez. Todavía existe el prejuicio de que "lo viejo debe estar guardado", es cierto, pero la “Generación Plateada” está rompiendo esto al salir a la calle y exigir su espacio, lo que obliga a los políticos a mirar el urbanismo de otra forma.