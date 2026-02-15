Secciones
Con la “Generación Plateada” también llegan las “Ciudades Plateadas”

La vejez ya no se concibe como un problema a resolver sino como una oportunidad en distintas áreas.

EN ARMONÍA. Las Ciudades Plateadas no se rigen por beneficiar a los más jóvenes ni a los más grandes. IMAGEN CREADA POR IA. EN ARMONÍA. Las "Ciudades Plateadas" no se rigen por beneficiar a los más jóvenes ni a los más grandes. IMAGEN CREADA POR IA.
Hace 2 Hs

El mundo se está adaptando a una realidad demográfica inevitable: por primera vez en la historia, hay más personas mayores de 65 años que niños menores de cinco. Así nació el concepto de “Generación Plateada” (Silver Generation). La psicología, la sociología, la economía son algunas de las áreas sociales en las que el concepto está instalado con entidad científica. El urbanismo no queda exento de crear, en este ámbito, las “Ciudades Plateadas” (Silver Cities).

A diferencia de las generaciones anteriores de ancianos, quienes superan los 65 años se mantienen activos, conectados digitalmente y con un poder adquisitivo importante. Como tales, generaron un replanteo del significado de la vejez. Todavía existe el prejuicio de que "lo viejo debe estar guardado", es cierto, pero la “Generación Plateada” está rompiendo esto al salir a la calle y exigir su espacio, lo que obliga a los políticos a mirar el urbanismo de otra forma.

Tanto así que existe un proyecto global impulsado originalmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2007, pero que ha tomado relevancia este año debido a la explosión demográfica de la “Generación Plateada”. “Ciudades Amigables con los Mayores” no se trata solo de poner rampas; es un cambio de filosofía. Un urbanismo inclusivo: la idea es que si una ciudad es cómoda para un adulto de 80 años, será excelente para un niño de cinco.

Los detalles

Para que una metrópoli sea certificada por la OMS como "amigable con los mayores", debe cumplir requisitos en ocho áreas:

1- Espacios al aire libre y edificios: Seguridad en las calles, veredas anchas, bancos para descansar y edificios con ascensores y señalética clara.

2- Transporte: Tarifas preferenciales, conductores capacitados en el trato y vehículos con piso bajo.

3- Vivienda: Programas para adaptar casas antiguas (poner barras de apoyo en baños, quitar alfombras peligrosas).

4- Participación social: Actividades culturales y recreativas accesibles, para evitar el aislamiento.

5- Respeto e inclusión: Campañas contra el "edadismo" (discriminación por edad) en comercios y oficinas públicas.

6- Participación cívica y empleo: Oportunidades de voluntariado o trabajos de medio tiempo para quienes quieren seguir activos.

7- Comunicación e información: Que la información importante no sea solo por una app difícil de usar, sino también por cartelería física y lenguaje sencillo.

8- Servicios comunitarios y de salud: Centros de atención cerca de donde vive la gente, reduciendo los traslados largos.

En Argentina y el mundo

Actualmente según los datos que posee la Inteligencia Artificial (IA), hay más de 1.500 ciudades en 51 países que forman parte de esta red.

En el mundo, Nueva York, Seúl, Madrid y Montreal son referentes. Por ejemplo, en Nueva York, se crearon las "Aging Improvement Districts", zonas en los que los comercios locales ofrecen sus baños y sillas para que los mayores que caminan por la zona puedan descansar.

En Argentina, se sumaron formalmente a la red, municipios como Vicente López, La Plata y San Salvador de Jujuy. Esas localidades iniciaron planes de auditoría donde los propios adultos mayores recorren las plazas con planillas para marcar qué baches o escalones son peligrosos, por ejemplo. La brecha todavía es enorme en Latinoamérica. La infraestructura básica, como veredas sanas, rampas e iluminación son deficientes. La ciudad de San Miguel de Tucumán tiene ejemplos en la mayoría de los cuatro puntos cardinales.

¿A qué hay que tender? Ciudades como la japonesa Toyama y la española Vitoria-Gasteiz implementaron medidas experimentales. En la de Japón, se rediseñó el transporte público para que llegue a la puerta de las casas de los mayores, evitando que tengan que conducir. En la de España se implementó una red de "comercios amigos" donde los empleados están entrenados para detectar si un cliente mayor parece confundido o necesita ayuda extra. Todo orientado a aprovechar que el envejecimiento se está transformando en un proceso cada vez más activo.

Temas JapónEspañaNueva YorkEstados Unidos
