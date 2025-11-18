Tras los dichos de Fabiola Yáñez, Alberto Fernández rompió el silencio y explicó su vínculo con Viviana Canosa

El ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, le respondió a Fabiola Yáñez, quien sostuvo que el ex mandatario habría mantenido una relación extraprofesional con la periodista Viviana Canosa. “Basta de mentir”, expresó Fernández en declaraciones radiales, al rechazar de manera categórica las versiones sobre una supuesta infidelidad.
Yáñez había afirmado en una entrevista con Ángel de Brito que Fernández “engañó a un montón de gente” y que buscaba instalar una versión distorsionada de los hechos. En ese contexto, mencionó a Canosa y aseguró que entre ambos existía una “relación cercana e íntima” que, según ella, iba más allá del ámbito profesional. En aquellos años, la conductora era una de las voces televisivas más críticas del gobierno.
Según Yáñez, Canosa “le había pedido la Secretaría de Comunicación” al entonces presidente y, al no obtenerla, “se enojó y lo empezó a defenestrar cuando antes su relación era muy, muy cercana, muy íntima, muy de hablar todo el tiempo, muy de verse todo el tiempo, muy de esas entrevistas que hasta vergüenza ajena daban”.
La respuesta del ex presidente
Fernández salió al cruce de esas afirmaciones durante una entrevista en Radio La Red. Allí también fue consultado por el video que grabó a Tamara Pettinato en su despacho presidencial. El exmandatario explicó que la filmación se realizó antes de una entrevista que la conductora iba a hacerle para la televisión china y que él la había invitado a almorzar porque “la conoce hace muchos años”.
Aseguró además que ese material era un “video privado” que terminó difundido por Yáñez, quien “sabía de la existencia de la grabación hace tres años”. “Ella lo mostró. Fabiola. Porque es ella la que maneja ese teléfono. Y ahora, como tiene una denuncia por violación de secretos, dice, ‘ah, no, lo que pasa es que en la ida de Olivos, se me quedó el teléfono’. ¿Qué teléfono dejaste? Si yo estaba en España y el teléfono estaba en España”, cuestionó.
Visiblemente molesto, Fernández elevó el tono y rechazó lo que consideró campañas de desprestigio en su contra. “Basta de mentir. Basta de mentir. Eso es lo único que pido, porque ya no lo pido por mí. A mí el daño me lo han hecho y yo me repondré como pueda reponerme. Basta de mentir por mi hijo. Lo pido por favor. Ayer encima suman a una nueva persona. Viviana Canosa. Ah, no, basta. Por favor, por favor, basta, basta, basta, basta”, reclamó.
El ex presidente afirmó que con Canosa mantuvo una relación cordial mientras la periodista no estaba enfrentada al Gobierno. “Miren, yo he tenido una muy buena relación con Viviana Canosa de afecto, de cariño, de respeto como el que puedo tener con usted, hasta que un día se enojó con el Gobierno, como se enojó usted, y empezó a ser muy crítica mía”, señaló.