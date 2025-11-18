Tras los dichos de Fabiola Yáñez, Alberto Fernández rompió el silencio y explicó su vínculo con Viviana Canosa

Aseguró además que ese material era un “video privado” que terminó difundido por Yáñez, quien “sabía de la existencia de la grabación hace tres años”. “Ella lo mostró. Fabiola. Porque es ella la que maneja ese teléfono. Y ahora, como tiene una denuncia por violación de secretos, dice, ‘ah, no, lo que pasa es que en la ida de Olivos, se me quedó el teléfono’. ¿Qué teléfono dejaste? Si yo estaba en España y el teléfono estaba en España”, cuestionó.