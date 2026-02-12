Cómo y cuándo hacer el examen de nacionalidad española en 2026: fechas, requisitos y cómo inscribirse
Obtener la nacionalidad española es uno de los pasos más importantes para miles de extranjeros que residen en España. Según el INE (Instituto Nacional de Estadística), 252.476 personas adquirieron la nacionalidad española en 2024, un 5,1 % más que el año anterior. Además de cumplir con los años de residencia legal exigidos, es obligatorio superar dos exámenes clave: la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE) y el diploma DELE A2 de español. A continuación, te explicamos cómo son estas pruebas, cuándo se celebran en 2026 y cómo pedir cita previa para realizarlas.
Conseguir la nacionalidad no es un trámite rápido, sino que se necesita haber residido en España al menos varios años y de forma indefinida, ya que una residencia temporal por motivos de ocio o de trabajo no suele ser suficiente.
Requisitos para obtener la nacionalidad española
El requisito de la residencia ininterrumpida no es el único que se pide para conseguir la nacionalidad española, sino que también se deben superar dos pruebas o exámenes, el CCSE y el DELE A2.
Examen CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España)
La primera prueba para obtener la nacionalidad española es el examen conocimientos constitucionales y socioculturales de España (prueba CCSE), que elabora el Instituto Cervantes, con el fin de evaluar el conocimiento de la Constitución y de la realidad social y cultural españolas.
El examen se divide en dos bloques: el 60% sobre Gobierno, legislación y participación ciudadana en España, que abarca principios constitucionales, organización política y administrativa, derechos y deberes ciudadanos, estructura del Estado, y símbolos nacionales. Mientras que el 40% restante se basa en Cultura, historia y sociedad españolas, con preguntas sobre historia, tradiciones, festividades, geografía, monumentos, economía, educación, sistema de salud y seguridad social.
Prueba DELE A2 de español
La segunda prueba o requisito para la obtención de la nacionalidad es el examen DELE A2, que mide las competencias lingüísticas en español a nivel básico-intermedio, con el fin de garantizar que el solicitante tiene un dominio práctico del idioma.
Este examen se divide en cuatro apartados: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión escrita y expresión oral. La prueba dura entre 2 y 3 horas. Pero no todos los extranjeros tienen que hacer esta prueba, los solicitantes procedentes de países sudamericanos o quienes acrediten un nivel de español superior al A2 pueden quedar exentos de este requisito.
Cuando se puede hacer el examen CCSE en 2026
El Instituto Cervantes organiza 10 convocatorias anuales del examen CCSE en más de 200 centros oficiales, con dos horarios por jornada.
Estas son las fechas oficiales para 2026 y el último día para inscribirse en cada convocatoria:
Enero: examen el 29 de enero de 2026. Inscripción hasta el 8 de enero de 2026.
Febrero: examen el 26 de febrero de 2026. Inscripción hasta el 5 de febrero de 2026.
Marzo: examen el 26 de marzo de 2026. Inscripción hasta el 5 de marzo de 2026.
Abril: examen el 30 de abril de 2026. Inscripción hasta el 9 de abril de 2026.
Mayo: examen el 28 de mayo de 2026. Inscripción hasta el 7 de mayo de 2026.
Junio: examen el 25 de junio de 2026. Inscripción hasta el 4 de junio de 2026.
Julio: examen el 30 de julio de 2026. Inscripción hasta el 9 de julio de 2026.
Septiembre: examen el 24 de septiembre de 2026. Inscripción hasta el 3 de septiembre de 2026.
Octubre: examen el 29 de octubre de 2026. Inscripción hasta el 8 de octubre de 2026.
Noviembre: examen el 26 de noviembre de 2026. Inscripción hasta el 5 de noviembre de 2026.
Es fundamental no esperar al último día, ya que algunas sedes pueden completar aforo antes del cierre oficial del plazo.
Cómo pedir cita previa para hacer el examen CCSE del Instituto Cervantes
Para inscribirse en alguna de las pruebas CCSE, el candidato debe completar un registro en línea a través del sitio web oficial del Instituto Cervantes. Esto se hace creando un perfil en la sección “Nuevo Usuario”, disponible en el menú superior derecho de la página. Una vez registrado, podrá seleccionar la convocatoria deseada y realizar el pago correspondiente mediante tarjeta de crédito o débito a través del sistema TPV Virtual de Santander Elavon Merchant Services.
La inscripción implica la aceptación de los términos y condiciones del Instituto Cervantes, así como el compromiso de presentar la documentación requerida para acreditar su identidad durante el proceso. Esta documentación es esencial tanto para la realización de la prueba como para la obtención de la nacionalidad española.
Hay que destacar, que los candidatos que quieran inscribirse para la obtención de la nacionalidad española deben hacerlo de forma obligatoria con su NIE, teniendo que cambiar de documento si anteriormente se registraron con otra identificación.