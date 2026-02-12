Cómo y cuándo hacer el examen de nacionalidad española en 2026: fechas, requisitos y cómo inscribirse

Cuando se puede hacer el examen CCSE en 2026

El Instituto Cervantes organiza 10 convocatorias anuales del examen CCSE en más de 200 centros oficiales, con dos horarios por jornada.



Estas son las fechas oficiales para 2026 y el último día para inscribirse en cada convocatoria:



Enero: examen el 29 de enero de 2026. Inscripción hasta el 8 de enero de 2026.



Febrero: examen el 26 de febrero de 2026. Inscripción hasta el 5 de febrero de 2026.



Marzo: examen el 26 de marzo de 2026. Inscripción hasta el 5 de marzo de 2026.



Abril: examen el 30 de abril de 2026. Inscripción hasta el 9 de abril de 2026.



Mayo: examen el 28 de mayo de 2026. Inscripción hasta el 7 de mayo de 2026.



Junio: examen el 25 de junio de 2026. Inscripción hasta el 4 de junio de 2026.



Julio: examen el 30 de julio de 2026. Inscripción hasta el 9 de julio de 2026.



Septiembre: examen el 24 de septiembre de 2026. Inscripción hasta el 3 de septiembre de 2026.



Octubre: examen el 29 de octubre de 2026. Inscripción hasta el 8 de octubre de 2026.



Noviembre: examen el 26 de noviembre de 2026. Inscripción hasta el 5 de noviembre de 2026.



Es fundamental no esperar al último día, ya que algunas sedes pueden completar aforo antes del cierre oficial del plazo.