Miles de evacuados por las lluvias en España y Portugal

Crisis devastadora

“Se trata de una crisis devastadora”, reconoció por la noche el primer ministro Luis Montenegro, al tiempo que consideró que las perturbaciones eran “superables” y llamó al “espíritu de sacrificio” de los votantes para animarlos a acudir a las urnas el domingo. En Portugal, donde las autoridades locales pueden decidir posponer los comicios, la alcaldía de Alcácer do Sal, uno de los municipios más afectados por las inundaciones, ya resolvió hacerlo.