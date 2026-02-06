Secciones
Miles de evacuados por las lluvias en España y Portugal

No suspenden la segunda vuelta electoral pese a la “crisis devastadora” por las precipitaciones.

Hace 4 Hs

ALCÁCER DO SAL, Portugal.- Las excepcionales lluvias que azotan la península ibérica mantenían este jueves a miles de personas evacuadas en España y Portugal, donde la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se celebrará el domingo a pesar de esta “crisis devastadora”. 

El candidato de extrema derecha André Ventura solicitó el aplazamiento de la votación que lo enfrentará al socialista moderado Antonio José Seguro, claro favorito, pero la autoridad electoral se apresuró a descartar ese escenario. Recordó que la ley portuguesa “no permite el aplazamiento general de las elecciones a nivel nacional”. 

Crisis devastadora

“Se trata de una crisis devastadora”, reconoció por la noche el primer ministro Luis Montenegro, al tiempo que consideró que las perturbaciones eran “superables” y llamó al “espíritu de sacrificio” de los votantes para animarlos a acudir a las urnas el domingo. En Portugal, donde las autoridades locales pueden decidir posponer los comicios, la alcaldía de Alcácer do Sal, uno de los municipios más afectados por las inundaciones, ya resolvió hacerlo.

“No estamos en condiciones de celebrar elecciones el domingo”, afirmó la alcaldesa Clarisse Campos, alegando que hay habitantes aislados en este municipio de unos 10.000 votantes. Los bomberos iban en lanchas neumáticas ayer para evacuar a los habitantes atrapados por la crecida del río Sado. En el centro del país, en la región de Santarém, Protección Civil elevó el riesgo de inundaciones por la crecida del Tajo “al nivel rojo, su nivel máximo”.

