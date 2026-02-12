¿Quién es Alves de Souza, el supuesto líder de la organización que lavaba activos?

Marcelo Clayton Alves de Sousa nació en Brasil, presuntamente en una favela de Río de Janeiro. Según los investigadores, se habría radicado en Buenos Aires en 2015. Habría sido enviado por los líderes del Comando Vermelho para montar una estructura que les permitiera lavar activos provenientes de distintas actividades ilícitas.
Considerado como uno de los cerebros financieros de la organización criminal, las investigaciones realizadas en nuestro país lo señalan como un especialista en ingresar dinero del narcotráfico al circuito formal.
Su fuerte, según los pesquisas, era la utilización de herramientas financieras como billeteras virtuales, sus conocimientos del mundo cripto y la capacidad para crear empresas pantalla a través de las cuales realizaba operaciones que fueron estimadas en unos U$S 500 millones.
De acuerdo con las pesquisas en su contra, Alves de Sousa habría elegido una lujosa vivienda en un country de Nordelta, en la provincia de Buenos Aires, como base de operaciones. En septiembre de 2023, al enterarse de que lo estaban buscando en el marco de la causa conocida como “Operación Crypto”, se fugó. Desde entonces permanece prófugo. Las autoridades de Brasil también habrían requerido su detención.