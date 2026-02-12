¿Quién es Alves de Souza, el supuesto líder de la organización que lavaba activos?

De acuerdo con las pesquisas en su contra, Alves de Sousa habría elegido una lujosa vivienda en un country de Nordelta, en la provincia de Buenos Aires, como base de operaciones. En septiembre de 2023, al enterarse de que lo estaban buscando en el marco de la causa conocida como “Operación Crypto”, se fugó. Desde entonces permanece prófugo. Las autoridades de Brasil también habrían requerido su detención.