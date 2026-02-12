Secciones
Seguridad

¿Quién es Alves de Souza, el supuesto líder de la organización que lavaba activos?

De acuerdo con las pesquisas en su contra, Alves de Sousa habría elegido una lujosa vivienda en un country de Nordelta, en la provincia de Buenos Aires.

TERROR EN RÍO DE JANEIRO. El plan del Comando Vermelho para controlar el territorio. TERROR EN RÍO DE JANEIRO. El plan del Comando Vermelho para controlar el territorio. FOTO/AFP.
Hace 1 Hs

Marcelo Clayton Alves de Sousa nació en Brasil, presuntamente en una favela de Río de Janeiro. Según los investigadores, se habría radicado en Buenos Aires en 2015. Habría sido enviado por los líderes del Comando Vermelho para montar una estructura que les permitiera lavar activos provenientes de distintas actividades ilícitas.

Considerado como uno de los cerebros financieros de la organización criminal, las investigaciones realizadas en nuestro país lo señalan como un especialista en ingresar dinero del narcotráfico al circuito formal.

Su fuerte, según los pesquisas, era la utilización de herramientas financieras como billeteras virtuales, sus conocimientos del mundo cripto y la capacidad para crear empresas pantalla a través de las cuales realizaba operaciones que fueron estimadas en unos U$S 500 millones.

De acuerdo con las pesquisas en su contra, Alves de Sousa habría elegido una lujosa vivienda en un country de Nordelta, en la provincia de Buenos Aires, como base de operaciones. En septiembre de 2023, al enterarse de que lo estaban buscando en el marco de la causa conocida como “Operación Crypto”, se fugó. Desde entonces permanece prófugo. Las autoridades de Brasil también habrían requerido su detención.

Temas Brasil
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho

Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho

Vínculos con el Comando Vermelho: “Operación Crypto”, la causa madre

Vínculos con el Comando Vermelho: “Operación Crypto”, la causa madre

Lo más popular
¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?
1

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”
2

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho
3

Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho

Sentenciarán por encubrimiento a la amiga de Paulina Lebbos, a casi 20 años del crimen
4

Sentenciarán por encubrimiento a la amiga de Paulina Lebbos, a casi 20 años del crimen

Caso Érika Álvarez: niegan que El Militar tuviera un pasaporte al momento de la detención
5

Caso Érika Álvarez: niegan que "El Militar" tuviera un pasaporte al momento de la detención

Hay 46 inscriptos que pugnan por la Defensoría del Pueblo
6

Hay 46 inscriptos que pugnan por la Defensoría del Pueblo

Más Noticias
Caso Érika Álvarez: niegan que El Militar tuviera un pasaporte al momento de la detención

Caso Érika Álvarez: niegan que "El Militar" tuviera un pasaporte al momento de la detención

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

¿Qué cambiará en el mundo del trabajo con la reforma del Gobierno de Javier Milei?

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

Lisandro Catalán: “Estamos hartos de delegados comunales con 4x4 y escuelas sin vidrios”

Ataque en Tafí del Valle: “El tiempo y las pruebas que aparecen en el expediente aclararán este caso”, sostuvo la querella

Ataque en Tafí del Valle: “El tiempo y las pruebas que aparecen en el expediente aclararán este caso”, sostuvo la querella

Ataque en Tafí del Valle: los acusados cuestionan la versión de Patricio Ledezma

Ataque en Tafí del Valle: los acusados cuestionan la versión de Patricio Ledezma

Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho

Tucumanos habrían blanqueado U$S 14 millones para el Comando Vermelho

Vínculos con el Comando Vermelho: “Operación Crypto”, la causa madre

Vínculos con el Comando Vermelho: “Operación Crypto”, la causa madre

Comando Vermelho: de la cárcel a generar terror en Sudamérica

Comando Vermelho: de la cárcel a generar terror en Sudamérica

Comentarios