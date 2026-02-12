Qué dijo Capitanich en el Congreso por la muerte de Sandra Mendoza, su ex esposa

El fallecimiento de Sandra Mendoza fue informado por la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio. “Hoy nos queda un día triste para el peronismo. Yo le mando un fuerte abrazo y cariño a sus hijas. Sé que la enorme mayoría de la política del Chaco le tiene un enorme cariño y respeto, ha sido una gran persona, con muchas convicciones, leal a lo que pensó y sintió”, manifestó la senadora.