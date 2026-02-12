Qué dijo Capitanich en el Congreso por la muerte de Sandra Mendoza, su ex esposa

Este miércoles, luego de conocerse el fallecimiento de la exdiputada por Chaco, Sandra Mendoza, el senador Jorge Capitanich agradeció el respeto y el minuto de silencio que se hizo en homenaje en el Congreso. El dirigente del bloque Justicialista estuvo casado durante una década y media con su excompañera, con quien también compartió espacio político por años.
El fallecimiento de Sandra Mendoza fue informado por la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio. “Hoy nos queda un día triste para el peronismo. Yo le mando un fuerte abrazo y cariño a sus hijas. Sé que la enorme mayoría de la política del Chaco le tiene un enorme cariño y respeto, ha sido una gran persona, con muchas convicciones, leal a lo que pensó y sintió”, manifestó la senadora.
Al conocer el fallecimiento de Mendoza y en medio del debate por la reforma laboral que se discutía en el Congreso, Capitanich se retiró del recinto. “Desde ya, le hago extensivo el saludo de este cuerpo. Le deseamos para usted una pronta recuperación y que brille para ella la luz que no tiene fin”, manifestó Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado.
El agradecimiento de Capitanich en el Congreso tras la muerte de Sandra Mendoza
Capitanich y Mendoza compartieron espacio político en Chaco, donde se convirtieron en figuras destacadas de la dirigencia local. “Señor presidente, muchas gracias a usted y a la presidenta del Senado y a todos los senadores y senadoras por el homenaje, por las condolencias. Se lo transmito a toda la familia y principalmente a mis hijas, Jorgelina Guillermina y María Guillermina”, comenzó destacando Capitanich en su discurso.
Luego, el senador chaqueño hizo un repaso por la destacada trayectoria en el peronismo que tuvo Mendoza. Habló de la importancia del reconocimiento “para una persona como Sandra, que ha sido diputada nacional en dos oportunidades, diputada provincial, ministra de Salud Pública” y que tuvo una extensa trayectoria política.
El senador también hizo un repaso por su vida íntima y su vínculo con Mendoza. “Ese devenir de la vida y de la historia nos encontró en una etapa que nos permitió engendrar dos maravillosas hijas, unidas siempre por el compromiso de amor, solidaridad y un cariño muy fuerte por la patria, así que muchísimas gracias”.
Para cerrar, repitió su agradecimiento por las “sentidas palabras de todos los que participaron” del homenaje. “Quiero agradecerles muy especialmente esta enorme manifestación de cariño, amor y respeto de ustedes”.