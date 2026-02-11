A los 62 años murió Sandra Mendoza, ex diputada nacional por Chaco

La ex diputada nacional por el Chaco, Sandra Mendoza, falleció a los 62 años luego de permanecer varios días internada en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. La noticia fue confirmada por el Partido Justicialista chaqueño, que expresó su pesar y destacó su trayectoria política y social.
Mendoza había nacido el 20 de abril de 1963 en Presidencia Roque Sáenz Peña. De profesión kinesióloga, desarrolló una activa militancia dentro del peronismo chaqueño y ocupó distintos cargos en la función pública a lo largo de su carrera.
En 2008 asumió como ministra de Salud de la provincia del Chaco, durante el primer mandato de Jorge Capitanich como gobernador, desempeñándose en el cargo durante ocho meses. Al año siguiente fue electa diputada nacional por el Frente para la Victoria y posteriormente reelecta, cumpliendo funciones en el Congreso hasta 2017.
En el plano personal, estuvo casada con el ex gobernador Jorge Capitanich entre 1990 y 2009. Fruto de esa unión nacieron sus hijas, Guillermina y Jorgelina.
El mensaje del Partido Justicialista
A través de un comunicado, el Partido Justicialista del Chaco lamentó su fallecimiento y subrayó su compromiso con la provincia.
“Con profundo pesar despedimos a la ex diputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños”, señalaron.
Asimismo, desde el espacio político acompañaron a sus hijas, a su hermana y al resto de sus familiares y allegados en este momento de dolor, y destacaron el aporte realizado por Mendoza durante su paso por la función pública.