¿Dónde ver Dawson’s Creek online?: la serie que consagró a James Van Der Beek

Estrenada a fines de los años 90, Dawson’s Creek se transformó en una de las series juveniles más influyentes de su época. Con un relato centrado en la amistad, el amor y los dilemas de la adolescencia, la producción ambientada en el ficticio pueblo de Capeside lanzó a la fama a James Van Der Beek y consolidó un fenómeno cultural que trascendió generaciones. Tras la muerte del actor, la serie volvió a despertar interés.