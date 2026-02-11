Secciones
¿Correr 30 minutos por día ayuda a bajar de peso? Lo que dicen los especialistas

Correr media hora al día es una de las recomendaciones más habituales para mejorar la salud, pero su impacto en el peso corporal depende de varios factores como la intensidad, la alimentación y el metabolismo.

Los efectos en el cuerpo de correr diariamente por 30 minutos.
Por Mercedes Mosca Hace 5 Min

Salir a correr media hora diaria puede generar un gasto calórico significativo y contribuir al descenso de peso, especialmente si se sostiene en el tiempo. Sin embargo, los resultados no son iguales para todas las personas y están condicionados por la edad, el nivel de entrenamiento y los hábitos alimentarios.

¿Cuántos minutos de bicicleta fija necesitas para quemar grasa rápidamente?

¿Cuántos minutos de bicicleta fija necesitas para quemar grasa rápidamente?

Además de influir en la balanza, el running regular ayuda a mejorar la composición corporal, ya que favorece la reducción de grasa y el mantenimiento de masa muscular. Por eso, más allá del número que marque el peso, los cambios también pueden notarse en la resistencia física y en cómo responde el cuerpo al esfuerzo.

¿Cuántas calorías se pueden quemar al correr 30 minutos diarios?

Una sesión de media hora puede proprocionar un entrenamiento de cuerpo completo. Incluso si mantenemos un ritmo lento, podremos quemar una gran cantidad de calorías, aunque el número dependerá de algunos factores como la altura y el peso. Sin embargo, en una sesión de 30 minutos se pueden quemar aproximadamente entre 220 y 400 calorías, una cantidad relevante. 

Muchas personas tienen dificultades para mantener su peso, pero, junto con una dieta saludable, los ejercicios aeróbicos moderados, como correr, pueden ser una forma muy efectiva de mantener y perder peso (si eso es lo que estás buscando hacer). 

Los efectos de correr por 30 minutos por un tiempo sostenido

Un estudio realizado por la Universidad de Copenhague demostró que 30 minutos de entrenamiento diario dieron como resultado la misma cantidad de pérdida de peso y masa corporal que entrenar durante 60 minutos diarios. En el estudio, los hombres que hicieron ejercicio 30 minutos al día perdieron 3,6 kg en tres meses, mientras que los que hicieron ejercicio durante una hora entera solo perdieron 2,7 kg.

Pero los beneficios van más allá del peso corporal. Un estudio del Journal of the American College of Cardiology reveló que correr, incluso durante tan solo 5 a 10 minutos por día, a velocidades lentas, como 6 mph, se asocia con riesgos notablemente reducidos de muerte por todas las causas y enfermedades cardiovasculares. 

A la misma vez, hay muchos estudios que demuestran que salir a correr puede hacer maravillas por la salud mental, pero el estudio más reciente del International Journal of Environmental Research and Public Health muestra que incluso una carrera de 10 minutos puede mejorar el estado de ánimo.

