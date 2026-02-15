La UNT inaugura LaBIOS, una apuesta de innovación científica e inclusión social

La Universidad Nacional de Tucumán inaugura el Laboratorio Interdisciplinario de Biomecánica para la Inclusión (LaBIOS), un espacio que articula ciencia, tecnología y compromiso social para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad.
La apertura se realizará el próximo 20 de febrero a las 10 en Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET - UNT), en el marco del proyecto “Tecnologías e Innovación para la Inclusión”.
LaBIOS nace como un espacio interdisciplinario orientado a garantizar el acceso a herramientas de comunicación y dispositivos tecnológicos para personas con discapacidad, promoviendo soluciones concretas basadas en investigación científica aplicada.
Además, el laboratorio integrará saberes de ingeniería, salud, tecnología y ciencias sociales, con el objetivo de diseñar, evaluar y optimizar desarrollos que favorezcan la autonomía, la accesibilidad y la inclusión.