Secciones
SociedadEducación

La UNT inaugura LaBIOS, una apuesta de innovación científica e inclusión social

La apertura se realizará el próximo 20 de febrero a las 10 en Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología.

INNOVACIÓN E INCLUSIÓN. La UNT inaugura LaBIOS. INNOVACIÓN E INCLUSIÓN. La UNT inaugura LaBIOS.
Hace 4 Hs

La Universidad Nacional de Tucumán inaugura el Laboratorio Interdisciplinario de Biomecánica para la Inclusión (LaBIOS), un espacio que articula ciencia, tecnología y compromiso social para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. 

La apertura se realizará el próximo 20 de febrero a las 10 en Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET - UNT), en el marco del proyecto “Tecnologías e Innovación para la Inclusión”. 

LaBIOS nace como un espacio interdisciplinario orientado a garantizar el acceso a herramientas de comunicación y dispositivos tecnológicos para personas con discapacidad, promoviendo soluciones concretas basadas en investigación científica aplicada. 

Además, el laboratorio integrará saberes de ingeniería, salud, tecnología y ciencias sociales, con el objetivo de diseñar, evaluar y optimizar desarrollos que favorezcan la autonomía, la accesibilidad y la inclusión.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánUniversidad Nacional de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lanzan una cohorte en la cátedra sobre ciberseguridad

Lanzan una cohorte en la cátedra sobre ciberseguridad

Lo más popular
Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo
1

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto
2

Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto

Las heladas en Florida dejaron resultados calamitosos para los productores
3

Las heladas en Florida dejaron resultados calamitosos para los productores

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza
4

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

5

Cambios clave para el control de la Mosca de la Fruta

Día de las Legumbres, según la FAO
6

Día de las Legumbres, según la FAO

Más Noticias
Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Atlético Tucumán busca ganar esta noche para recuperar aire y rumbo

Rosgan 2026: precios del ternero rompen su récord y superan los U$S4 el kilo

Rosgan 2026: precios del ternero rompen su récord y superan los U$S4 el kilo

Diciembre con precipitaciones abundantes y reversión en el patrón de lluvias

Diciembre con precipitaciones abundantes y reversión en el patrón de lluvias

Recuperación hídrica: análisis de las precipitaciones entre septiembre de 2025 y enero de 2026

Recuperación hídrica: análisis de las precipitaciones entre septiembre de 2025 y enero de 2026

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

Día de las Legumbres, según la FAO

Día de las Legumbres, según la FAO

Fecha pautada para la Jornada Nacional del Agro

Fecha pautada para la Jornada Nacional del Agro

Comentarios