¿Internet lento? Cuál es el peor lugar de tu hogar para colocar el router del WiFi

En la vida moderna, la conexión a Internet se volvió una necesidad esencial. Es la base de la comunicación diaria, el trabajo remoto y el entretenimiento digital. Por eso, mantener una señal fuerte y estable en todos los rincones del hogar resulta clave para evitar interrupciones y mejorar la productividad.
Sin embargo, hay ciertos errores de instalación que pueden debilitar la red sin que los usuarios lo noten. Uno de los más frecuentes es colocar el router directamente sobre el suelo, una práctica que afecta seriamente la calidad de la conexión.
Según los expertos, las ondas inalámbricas del Wi-Fi tienden a propagarse hacia abajo y de forma horizontal, por lo que ubicar el dispositivo en el piso limita su alcance y genera zonas sin cobertura, especialmente en los niveles superiores o más alejados.
La recomendación principal es mantener el router lejos del suelo, idealmente en un punto elevado, céntrico y sin obstáculos. De esta forma, la señal se distribuye mejor y garantiza una conexión más potente y estable en toda la vivienda.
El lugar que nunca debés elegir para tu router
Otro de los errores más perjudiciales a la hora de instalar un router Wi-Fi es colocarlo cerca de otros aparatos electrónicos. Aunque parezca una ubicación práctica, esta elección suele ser una de las principales causas de pérdida de calidad y potencia de la señal.
El problema se debe a la interferencia de las ondas de radio. La mayoría de los dispositivos electrónicos -como televisores, parlantes o tablets- emiten señales electromagnéticas propias. Cuando el router se encuentra demasiado cerca, estas ondas se superponen y generan un conflicto invisible que debilita la red.
Además, los equipos cercanos absorben parte de la energía que el router necesita para transmitir correctamente, lo que lo obliga a “luchar contra el ruido electromagnético” del entorno. Esto provoca una cobertura irregular y una pérdida notable de velocidad.
Como resultado, la experiencia digital se deteriora: las páginas tardan más en cargar, los videos se detienen a mitad de reproducción y las videollamadas sufren cortes constantes. En muchos casos, estos síntomas se atribuyen erróneamente al proveedor de Internet, cuando en realidad el problema está en la ubicación del router.
Dónde colocar el router para mejorar la señal
Para optimizar el rendimiento del Wi-Fi, los especialistas aconsejan mantener una distancia mínima de 30 centímetros entre el router y cualquier fuente de interferencia. Este margen reduce las posibilidades de distorsión y mejora la estabilidad general de la conexión.
En la práctica, conviene evitar ubicar el router junto a televisores, computadoras de escritorio, parlantes Bluetooth, consolas de videojuegos o microondas. Mantenerlo elevado, centrado y libre de obstáculos permitirá que la señal se propague de forma uniforme y potente, garantizando una cobertura confiable en todos los ambientes del hogar.