Secciones
Política

Santa Fe: agredieron y escupieron al jefe de la policía durante la protesta en Rosario

Luis Maldonado se acercó a dialogar con los agentes. Luego de garantizar el levantamiento de las sanciones, pidió que vuelvan a patrullar las calles.

Santa Fe: agredieron y escupieron al jefe de la policía durante la protesta en Rosario
Hace 7 Min

Luego del que la gobernación de Santa Fe anunciara un aumento salarial para policías, el jefe de los efectivos de Santa Fe, Luis Maldonado, se hizo presente en Rosario para intentar apaciguar la protesta que los agentes del cuerpo provincial llevan adelante en reclamo de mejoras en las condiciones de trabajo. Tras un breve diálogo, fue agredido por los propios uniformados y sus familiares. Los agentes exigen un básico de $1.900.000 y una propuesta formal por escrito.

En medio de la tensión que atraviesa a la provincia por la huelga policial en reclamo de mejores condiciones laborales, Maldonado fue increpado y escupido en la cara mientras intentaba conversar con los policías que se encuentran frente a la jefatura.

El jefe policial no fue bien recibido por los manifestantes, pese a prometer “levantar las disponibilidades” y garantizar que no llevarán adelante nuevas sanciones administrativas.

"Las 13 disponibilidades que se habrían planteado durante las últimas horas se van a ir levantando ahora", dijo ante los uniformados que se movilizan para exigir mejoras sustanciales en el salario.

Maldonado también reclamó a los agentes que se pongan a disposición del servicio y vuelvan a patrullar las calles. Sin embargo, el pedido no fue bien recibido, dado que aún no se brindaron respuestas concretas sobre el reclamo de fondo.

Los familiares y agentes increparon al jefe policial y recibió escupitajos en el rostro. La tensa situación lo obligó a ingresar 

Santa Fe anunció aumentos salariales y cambio de regímenes para policías y penitenciarios para frenar el conflicto

Más temprano, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, confirmó en una conferencia de prensa que se levantan las sanciones a los efectivos pasados a disponibilidad por las manifestaciones que derivaron en incidentes.

El gobierno santafesino, por su parte, instó a los policías en protesta a retomar sus funciones y prometió que el sueldo de los agentes en la jerarquía más baja y sin antigüedad va a acercarse a la canasta básica, dato que será publicado hoy por el Indec.

A pesar de los anuncios, el conflicto sigue y escala la tensión frente a la Jefatura de la Policía de esta ciudad, con más agentes sumándose al reclamo. Sin una definición concreta de parte de la gobernación de Maximiliano Pullaro, los agentes continuarán adelante con la protesta.

Temas Santa FeRosario
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sueldos de emergencia y una tragedia: las razones detrás de la protesta policial en Santa Fe

Sueldos de "emergencia" y una tragedia: las razones detrás de la protesta policial en Santa Fe

Custodiado por los Granaderos, el sable corvo de San Martín arribó al aeroclub de San Lorenzo

Custodiado por los Granaderos, el sable corvo de San Martín arribó al aeroclub de San Lorenzo

Máxima tensión en Santa Fe: policías mantienen la protesta y desafían el ultimátum del Gobierno

Máxima tensión en Santa Fe: policías mantienen la protesta y desafían el ultimátum del Gobierno

Lo más popular
Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres
1

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”
2

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika
3

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika

Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización
4

Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones
5

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto más que preocupante
6

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto "más que preocupante"

Más Noticias
Los gremios tucumanos salieron a la calle en rechazo al proyecto de la reforma laboral

Los gremios tucumanos salieron a la calle en rechazo al proyecto de la reforma laboral

A los 62 años murió Sandra Mendoza, ex diputada nacional por Chaco

A los 62 años murió Sandra Mendoza, ex diputada nacional por Chaco

Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización

Beatriz Ávila confirmó que acompañará la reforma laboral y la definió como “un puntapié inicial” hacia la modernización

En vivo: el Senado debate la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei

En vivo: el Senado debate la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto más que preocupante

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto "más que preocupante"

La CGT marchará hoy contra la reforma laboral bajo la sombra del protocolo antipiquetes

La CGT marchará hoy contra la reforma laboral bajo la sombra del protocolo antipiquetes

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Comentarios