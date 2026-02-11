Santa Fe: agredieron y escupieron al jefe de la policía durante la protesta en Rosario

Luego del que la gobernación de Santa Fe anunciara un aumento salarial para policías, el jefe de los efectivos de Santa Fe, Luis Maldonado, se hizo presente en Rosario para intentar apaciguar la protesta que los agentes del cuerpo provincial llevan adelante en reclamo de mejoras en las condiciones de trabajo. Tras un breve diálogo, fue agredido por los propios uniformados y sus familiares. Los agentes exigen un básico de $1.900.000 y una propuesta formal por escrito.