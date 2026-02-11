Secciones
Política

Máxima tensión en Santa Fe: policías mantienen la protesta y desafían el ultimátum del Gobierno

El conflicto salarial se agrava. Un sector de la fuerza mantiene un acuartelamiento en la Unidad Regional II de Rosario.

Quema de cubiertas frente a la jefatura de Policía. Quema de cubiertas frente a la jefatura de Policía.
Hace 17 Min

La crisis de seguridad en Santa Fe entró en una fase crítica. Tras una semana de malestar latente, un sector de la policía provincial profundizó las medidas de fuerza con un ruidoso “sirenazo” frente a la Jefatura de Rosario. El acuartelamiento, que ya pone en jaque el patrullaje en las calles, se mantiene firme a pesar del llamado al orden emitido por el Ministerio de Seguridad.

Los efectivos en huelga establecieron una hoja de ruta innegociable. "Primero queremos que se levanten todas las sanciones a los compañeros; segundo, que se firme el decreto de aumento salarial; y recién ahí levantaremos la manifestación", sentenció uno de los voceros. 

El reclamo apuntó directamente al despacho principal de la Casa Gris. "No somos números, somos personas con familias. Queremos que Pullaro nos reciba", exigió una de las manifestantes.

La respuesta oficial no tardó en llegar, pero lejos de calmar las aguas, endureció la postura del Ejecutivo. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, lanzó una orden directa a los uniformados que habían sido pasados a disponibilidad. "Insto a que, en lo inmediato, se presenten en la Jefatura, tomen el arma y el chaleco, y se reintegren al servicio", resaltó.

Por ahora, el diálogo está roto y las calles de Rosario aguardan una resolución en un clima de total incertidumbre.

Temas Santa FeRosarioMaximiliano Pullaro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sueldos de emergencia y una tragedia: las razones detrás de la protesta policial en Santa Fe

Sueldos de "emergencia" y una tragedia: las razones detrás de la protesta policial en Santa Fe

Tensión en Santa Fe: el Gobierno pasó a disponibilidad a 20 policías tras el abandono de patrulleros en Rosario

Tensión en Santa Fe: el Gobierno pasó a disponibilidad a 20 policías tras el abandono de patrulleros en Rosario

Custodiado por los Granaderos, el sable corvo de San Martín arribó al aeroclub de San Lorenzo

Custodiado por los Granaderos, el sable corvo de San Martín arribó al aeroclub de San Lorenzo

Lo más popular
Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres
1

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”
2

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika
3

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto más que preocupante
4

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto "más que preocupante"

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones
5

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

Recuerdos fotográficos: 1993. Duran Duran sólo sedujo a unos pocos tucumanos
6

Recuerdos fotográficos: 1993. Duran Duran sólo sedujo a unos pocos tucumanos

Más Noticias
Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto más que preocupante

Paritarias 2026: ATEP anticipa una negociación dura en un contexto "más que preocupante"

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Darío Monteros se reunió con intendentes: “Hay que bajar al territorio”

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

Los árboles que frenan al río: el plan de un científico tucumano para evitar inundaciones

¿Dónde festejar? Tres destinos imperdibles para el feriado XL de Carnaval en Tucumán

¿Dónde festejar? Tres destinos imperdibles para el feriado XL de Carnaval en Tucumán

De los 31 grados a la alerta amarilla por lluvias: cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles

De los 31 grados a la alerta amarilla por lluvias: cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles

De LA GACETA al Helicoide: Gabriel Rivara, el argentino liberado en Venezuela

De LA GACETA al Helicoide: Gabriel Rivara, el argentino liberado en Venezuela

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika

Otro indicio complica a la ex pareja de “El Militar” Sosa en el caso Érika

Comentarios