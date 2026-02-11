Máxima tensión en Santa Fe: policías mantienen la protesta y desafían el ultimátum del Gobierno

La respuesta oficial no tardó en llegar, pero lejos de calmar las aguas, endureció la postura del Ejecutivo. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, lanzó una orden directa a los uniformados que habían sido pasados a disponibilidad. "Insto a que, en lo inmediato, se presenten en la Jefatura, tomen el arma y el chaleco, y se reintegren al servicio", resaltó.