Según Harvard, este es el único ejercicio que ayuda a bajar la grasa abdominal

Según un informe de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, citado por la revista GQ y titulado "Core Exercises: 6 workouts to tighten your abs, strengthen your back, and improve balance", las abdominales isométricas son el ejercicio más eficaz para fortalecer y definir el abdomen. Esto significa que las populares planchas, y sus variantes, son el mejor aliado.