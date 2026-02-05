Después de los 50: la actividad física que acelera el metabolismo y casi nadie practica

Según explica la ciencia, las personas mayores de 50 años son propensas a experimentar ciertos cambios en sus organismos y sufrir algunas enfermedades propias de la edad. No obstante, los médicos aducen que estas afecciones pueden evitarse llevando a cabo dietas equilibradas y realizando ejercicios específicos que favorezcan a la aceleración del metabolismo.
De acuerdo con el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos Medlineplus, el metabolismo es cada uno de los procesos físicos y químicos que se dan en el organismo y pasan a ser energía. Entre las actividades se encuentran la respiración, la circulación sanguínea, la digestión de alimentos, el funcionamiento del cerebro, entre otros.
En ese sentido, mantener y acelerar el metabolismo es esencial para el funcionamiento del cuerpo, además de contribuir a un mejor estilo de vida. Sobre este tema, los médicos recomiendan la secuencia burpees, una serie de ejercicios ideales para personas mayores de 50 años.
En qué consiste la secuencia Burpees, el ejercicio ideal para personas mayores de 50 años
Este tipo de rutina lleva a trabajar todas las partes del cuerpo. Asimismo, potencia las habilidades como la coordinación, la fuerza y la resistencia, debido a que cuenta con varias repeticiones de los mismos ejercicios.
De acuerdo a lo consignado por Clarín, si la persona no está acostumbrada a una actividad física constante o padece alguna enfermedad, la versión hindú de esta rutina puede ser una opción y consiste en cambiar la flexión de los brazos por la hiperextensión de la columna.
Sin embargo, es importante mencionar que, antes de llevar a cabo la rutina, lo mejor será consultar con un profesional para tener una segunda opinión y no cometer ningún error.
Mayores de 50 años: ¿cómo hacer un burpee hindú?
- Ubicarse de pie, en posición V invertida.
- Realizar una sentadilla.
- Acto seguido, efectuar un pequeño salto y colocarse en posición de plancha vertical.
- Elevar la cadera y estirar los brazos para regresar a la posición inicial.
Ahora bien, para completar el entrenamiento, se debe llevar a cabo tres series de 15 repeticiones cada una. Las personas deben hacer un intervalo de segundos, los cuales permitirán descansar de una mejor forma en la noche.