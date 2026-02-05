Secciones
SociedadSalud

Después de los 50: la actividad física que acelera el metabolismo y casi nadie practica

Una edad en la que hacer actividad física es fundamental para evitar algunas enfermedades.

Cuál es el ejercicio poco conocido que impulsa el metabolismo en personas mayores de 50 años, según la ciencia. Cuál es el ejercicio poco conocido que impulsa el metabolismo en personas mayores de 50 años, según la ciencia. (SHUTTERSTOCK)
Hace 2 Hs

Según explica la ciencia, las personas mayores de 50 años son propensas a experimentar ciertos cambios en sus organismos y sufrir algunas enfermedades propias de la edad. No obstante, los médicos aducen que estas afecciones pueden evitarse llevando a cabo dietas equilibradas y realizando ejercicios específicos que favorezcan a la aceleración del metabolismo.

El plan alimenticio recomendado por los expertos para mantener la masa muscular a los 50 años

El plan alimenticio recomendado por los expertos para mantener la masa muscular a los 50 años

De acuerdo con el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos Medlineplus, el metabolismo es cada uno de los procesos físicos y químicos que se dan en el organismo y pasan a ser energía. Entre las actividades se encuentran la respiración, la circulación sanguínea, la digestión de alimentos, el funcionamiento del cerebro, entre otros.

En ese sentido, mantener y acelerar el metabolismo es esencial para el funcionamiento del cuerpo, además de contribuir a un mejor estilo de vida. Sobre este tema, los médicos recomiendan la secuencia burpees, una serie de ejercicios ideales para personas mayores de 50 años.

En qué consiste la secuencia Burpees, el ejercicio ideal para personas mayores de 50 años

Este tipo de rutina lleva a trabajar todas las partes del cuerpo. Asimismo, potencia las habilidades como la coordinación, la fuerza y la resistencia, debido a que cuenta con varias repeticiones de los mismos ejercicios.

De acuerdo a lo consignado por Clarín, si la persona no está acostumbrada a una actividad física constante o padece alguna enfermedad, la versión hindú de esta rutina puede ser una opción y consiste en cambiar la flexión de los brazos por la hiperextensión de la columna.

Sin embargo, es importante mencionar que, antes de llevar a cabo la rutina, lo mejor será consultar con un profesional para tener una segunda opinión y no cometer ningún error.

Mayores de 50 años: ¿cómo hacer un burpee hindú?

- Ubicarse de pie, en posición V invertida.

- Realizar una sentadilla.

- Acto seguido, efectuar un pequeño salto y colocarse en posición de plancha vertical.

- Elevar la cadera y estirar los brazos para regresar a la posición inicial.

Ahora bien, para completar el entrenamiento, se debe llevar a cabo tres series de 15 repeticiones cada una. Las personas deben hacer un intervalo de segundos, los cuales permitirán descansar de una mejor forma en la noche.

Temas Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tu cuerpo después de los 60: cuánto tiempo de actividad física deben hacer las mujeres

Tu cuerpo después de los 60: cuánto tiempo de actividad física deben hacer las mujeres

Cómo recuperar masa muscular después de los 50 con ejercicios con banda elástica

Cómo recuperar masa muscular después de los 50 con ejercicios con banda elástica

Método 3x10x3: en qué consiste y cómo ayuda a ganar músculo en los brazos

Método 3x10x3: en qué consiste y cómo ayuda a ganar músculo en los brazos

Tu cuerpo te está pidiendo proteína: la lista definitiva de almuerzos para dejar de lucir débil y empezar a quemar grasa

Tu cuerpo te está pidiendo proteína: la lista definitiva de almuerzos para dejar de lucir débil y empezar a quemar grasa

Este hábito nocturno puede elevar un 16% tu riesgo de sufir un infarto

Este hábito nocturno puede elevar un 16% tu riesgo de sufir un infarto

Lo más popular
Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves
1

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos
2

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?
3

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?
4

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?

Se frustró una pericia clave para descubrir el móvil del asesinato de Érika
5

Se frustró una pericia clave para descubrir el móvil del asesinato de Érika

Las macabras maniobras para ocultar el cuerpo de Érika Álvarez
6

Las macabras maniobras para ocultar el cuerpo de Érika Álvarez

Más Noticias
Estos ocho alimentos que comés todos los días son ultraprocesados y no lo sabías

Estos ocho alimentos que comés todos los días son ultraprocesados y no lo sabías

Tribus de mamás, exigencias silenciosas y la sensación constante de no estar haciendo lo suficiente

Tribus de mamás, exigencias silenciosas y la sensación constante de no estar haciendo lo suficiente

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Historias de policías buenos y de policías malos

Historias de policías buenos y de policías malos

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

“Lo enterró solo”: cómo murió Santiago, el primer hijo de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Domingo con tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas roja, naranja y amarilla para 20 provincias

Comentarios