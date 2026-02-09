Modernización Laboral: el oficialismo excluye Ganancias para ratificar el consenso con los gobernadores
En vísperas de la sesión extraordinaria Patricia Bullrich, jefa de bancada libertaria, se reunió con los presidentes de bloques aliados y provinciales, a quienes les informó que el Gobierno nacional dará lugar al pedido de las gobernaciones.
En vísperas de la sesión extraordinaria en el Senado que debatirá la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Poder Ejecutivo de la Nación, Patricia Bullrich, jefa de bancada libertaria, se reunió con los presidentes de bloques aliados y provinciales, a quienes les informó que el Gobierno nacional dará lugar al pedido de las gobernaciones y será quitado del dictamen el capítulo que modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias.
El encuentro se prolongó varias horas: comenzó a las 18 y concluyó cerca de las 22. A esa hora, la senadora Bullrich se retiró del Congreso y dialogó con la prensa acreditada, ante quienes señaló que habían hecho un repaso “artículo por artículo” del dictamen que se va a votar el miércoles, y aseguró que “llegamos a un acuerdo muy sólido respecto de una ley laboral muy equilibrada, muy buena... Así que el miércoles, a votarla”.
Consultada respecto de las objeciones que persistían respecto del texto, la jefa del bloque oficialista dijo que “lo que se hizo fue una construcción colectiva. Hay una cantidad de artículos, alrededor de 30, que se van a modificar, en los que nos fuimos poniendo de acuerdo. Es una ley que tiene el aporte de muchos bloques y muchas provincias”. Asimismo aclaró que todos los bloques se dedicarán este martes a darle una última lectura a la ley, que sostuvo que “ya está cerrada”.
¿Todavía mantiene la idea de que hay un 95% de posibilidades de que salga la ley?, le preguntaron, ante lo que Bullrich se animó a señalar que “hoy aumento un par de puntos”.
Lo cierto es que lo conversado con los senadores es lo que Patricia Bullrich llevará este martes a la reunión de la Mesa Política que a partir de las 10 se reunirá en Casa de Gobierno. De ese encuentro participará el ministro Luis “Toto” Caputo, el más reacio a eliminar las modificaciones en Ganancias.
Trascendió asimismo que la discusión en particular de este miércoles va a ser artículo por artículo y no capítulo por capítulo, como pedía el oficialismo.
En la previa al encuentro, al arribar al Palacio Legislativo el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, le confirmó a la prensa acreditada que los diez integrantes de su bancada van a votar afirmativamente el miércoles en el recinto de la Cámara alta. De esta manera, La Libertad Avanza llegará al recinto con la garantía de que el quórum y los avales para la general no corren peligro.
Durante este verano, el ministro del Interior, Diego Santilli, buscó persuadir a los gobernadores dialoguistas de mantener el Título II del Capítulo XXIV referido al Impuesto a las Ganancias, el cual modificaba el artículo 73 de la norma y reducía las alícuotas a las ganancias netas imponibles de las sociedades de capital del 30 al 27%, y del 35 al 31.5%. Esto impactaba de lleno a la recaudación de las provincias y fue el pedido explícito de los mandatarios.
La sesión del miércoles
Con la suscripción de 44 senadores nacionales al pedido de sesión extraordinaria para este miércoles 11 de febrero a las 11, el oficialismo descontaba lograr el quórum y la aprobación en general, pero no lograba las adhesiones sobre la reducción en el Impuesto a las Ganancias.
De cara a la cita en recinto, La Libertad Avanza pondrá a sus 20 integrantes más Luis Juez, parte del monobloque con el oficialismo; a los 10 radicales; y a los 3 integrantes del Pro. Y también contará con la colaboración del correntino Carlos "Camau" Espínola; la chubutense Edith Terenzi; la neuquina Julieta Corroza; la salteña Flavia Royón; la tucumana Beatriz Ávila; la cordobesa Alejandra Vigo; los dos misioneros del Frente Renovador de la Concordia; y los dos integrantes de Moveré por Santa Cruz.
Por su parte, resta saber que harán los integrantes de Convicción Federal, alineados a los gobernadores dialoguistas: la tucumana Sandra Mendoza que responde a Osvaldo Jaldo; el catamarqueño Guillermo Andrada cercano a Raúl Jalil; y la jujeña Carolina Moisés que se viene mostrando junto al gobernado salteño Gustavo Sáenz, quien este lunes denunció "amenazas por parte del kirchnerismo" en relación al debate de la Reforma Laboral.