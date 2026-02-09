Modernización Laboral: el oficialismo excluye Ganancias para ratificar el consenso con los gobernadores

Consultada respecto de las objeciones que persistían respecto del texto, la jefa del bloque oficialista dijo que “lo que se hizo fue una construcción colectiva. Hay una cantidad de artículos, alrededor de 30, que se van a modificar, en los que nos fuimos poniendo de acuerdo. Es una ley que tiene el aporte de muchos bloques y muchas provincias”. Asimismo aclaró que todos los bloques se dedicarán este martes a darle una última lectura a la ley, que sostuvo que “ya está cerrada”.