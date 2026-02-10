Tensión en Santa Fe: el Gobierno pasó a disponibilidad a 20 policías tras el abandono de patrulleros en Rosario

La otra cara del conflicto

Desde el sector de los policías autoconvocados, el vocero Gabriel Sarla desmintió la versión oficial y denunció que el Gobierno cortó los canales de comunicación. Según Sarla, el conflicto escaló cuando el Jefe de Policía ordenó reprimir una vigilia pacífica en memoria de efectivos fallecidos, donde se encontraban familiares y personal retirado. "Los agentes dejaron sus puestos porque le estaban pegando a sus familias", justificó.