Tensión en Santa Fe: el Gobierno pasó a disponibilidad a 20 policías tras el abandono de patrulleros en Rosario

La tensión entre el Gobierno de Santa Fe y la fuerza policial alcanzó hoy un punto crítico. Tras una noche de protestas y el abandono de al menos 20 patrulleros en la ciudad de Rosario, el Ministerio de Seguridad confirmó las primeras sanciones: 20 agentes fueron pasados a disponibilidad, con el retiro inmediato de su arma reglamentaria y chaleco.
El ministro Pablo Cococcioni reconoció que el reclamo salarial es "legítimo", pero advirtió que no tolerará el "abandono de servicio". Según el funcionario, grupos de efectivos paralizaron unidades preventivas frente a la Jefatura para luego abandonarlas, una acción que calificó como un intento de "desestabilizar" la seguridad pública. "No vamos a negociar la seguridad de los santafesinos bajo medidas extorsivas", sentenció.
La otra cara del conflicto
Desde el sector de los policías autoconvocados, el vocero Gabriel Sarla desmintió la versión oficial y denunció que el Gobierno cortó los canales de comunicación. Según Sarla, el conflicto escaló cuando el Jefe de Policía ordenó reprimir una vigilia pacífica en memoria de efectivos fallecidos, donde se encontraban familiares y personal retirado. "Los agentes dejaron sus puestos porque le estaban pegando a sus familias", justificó.
En cuanto a los haberes, el vocero calificó de "errónea" la información sobre los sueldos de la fuerza: precisó que un agente recién ingresado percibe entre 800 y 900 mil pesos, cifra que no alcanza para cubrir las necesidades básicas frente a la peligrosidad del servicio.