Bolivia nacionalizaría a un ex Atlético Tucumán para el repechaje mundialista

La Selección de Bolivia terminó séptima en las Eliminatorias de Conmebol y jugará el Repechaje con la ilusión de volver a una Copa del Mundo después de 32 años. El primer cruce será ante Selección de Surinam el 26 de marzo en México y, si supera esa instancia, enfrentará a Selección de Irak en una final decisiva por un lugar en el Copa Mundial de la FIFA 2026. Con ese objetivo, el entrenador Óscar Villegas busca reforzar el ataque. De hecho, logró el regreso del histórico Marcelo Moreno Martins y ahora puso el foco en un argentino: Braian Alejandro Guille, delantero de Olimpo.