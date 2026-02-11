Bolivia nacionalizaría a un ex Atlético Tucumán para el repechaje mundialista

La Selección de Bolivia terminó séptima en las Eliminatorias de Conmebol y jugará el Repechaje con la ilusión de volver a una Copa del Mundo después de 32 años. El primer cruce será ante Selección de Surinam el 26 de marzo en México y, si supera esa instancia, enfrentará a Selección de Irak en una final decisiva por un lugar en el Copa Mundial de la FIFA 2026. Con ese objetivo, el entrenador Óscar Villegas busca reforzar el ataque. De hecho, logró el regreso del histórico Marcelo Moreno Martins y ahora puso el foco en un argentino: Braian Alejandro Guille, delantero de Olimpo.
El nacido en Olavarría, con ascendencia boliviana, aparece en el radar de la Verde y ya se iniciaron conversaciones para avanzar en su nacionalización. La intención es que pueda estar disponible para el Repechaje, aunque el proceso no es automático y depende de varios pasos formales.
Qué necesita Guille para jugar con Bolivia
El primer requisito es que el jugador obtenga la nacionalidad boliviana otorgada por el Estado. Sin ese trámite, no puede iniciar ningún pedido ante los organismos internacionales.
Una vez conseguida la ciudadanía, la habilitación no depende de la federación local sino de la FIFA, que debe aprobar el cambio de asociación conforme a los artículos 6 a 9 de su reglamento.
Si el futbolista nunca disputó partidos oficiales con otra selección mayor -como es el caso de Guille, que no jugó con Argentina-, el trámite es más sencillo: con la nacionalidad en regla y el visto bueno de la FIFA, puede ser convocado. Sin embargo, si hubiera representado a otro país en competencias oficiales, debería demostrar un vínculo deportivo real (nacimiento, ascendencia directa o cinco años de residencia continua después de los 18).
El principal obstáculo: los tiempos
El mayor desafío no es jurídico, sino temporal. La FIFA no acelera habilitaciones por urgencia deportiva. La documentación debe presentarse con antelación y la aprobación es expresa y previa a cualquier convocatoria oficial.
En este contexto, Bolivia puede avanzar con la nacionalización de Guille, pero su presencia en el partido ante Surinam dependerá de que todos los papeles estén en orden y de que la FIFA otorgue la autorización a tiempo.
En lo estrictamente futbolístico, el delantero tuvo poca actividad reciente: en 2025 jugó nueve partidos con Deportivo Riestra, con dos goles y una asistencia. Este año aún no sumó minutos oficiales, ya que el Federal A todavía no comenzó.
La Verde apuesta fuerte para volver al Mundial. Y en esa carrera contra el calendario, la pelota no solo rueda en la cancha: también en los escritorios.